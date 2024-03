'Pasje koncentracijsko taborišče': psihiater zadrževal 67 psov in dva volka

Psi so bili v kletkah, privezani na kratkih verigah, ležati so morali na betonu, kamnih, niso imeli primernega zavetja, opisujejo grozljive razmere. Moški, po poklicu psihiater, je priznal, da so to njegove živali, zato so ga že izpustili na prostost. Ne sme pa se približevati zemljišču, na katerem je zadrževal živali.