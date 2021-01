Pasje mladičke zaprl v škatlo s svojimi podatki in jo odvrgel

Tudi za storitev kaznivega dejanja je treba imeti malo pameti, bi lahko rekli ob dogodku, ki se je zgodil na Hrvaškem, v mestu blizu Karlovca. Moški, ki se je odločil za kaznivo dejanje, je sicer res poskrbel za to, da ga med dejanjem ni nihče videl, da ni pustil prstnih odtisov in da se je delal nedolžnega, pozabil pa je na eno malenkost.

Moški se je namreč odločil, da se bo znebil sedem pasjih mladičkov, ki jih je njegova psička skotila pred tremi dnevi. Mladičke je zaprl v škatlo in jo vrgel na travnik. A naredil je napako. Mladički so bili namreč v škatli, na kateri so bili njegovi podatki, tako ime in priimek kot tudi naslov. Ko so psičke našli in jih rešili, veterinarka ni imela težav z iskanjem lastnika.