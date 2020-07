V Zrćah divja požar, burja gasilcem otežuje delo

V zgodnjih jutranjih urah je v Zrćah na otoku Pag na Hrvaškem izbruhnil gozdni požar. Gasilci so prvo obvestilo o požaru v bližini priljubljene plaže prejeli malo po 4. uri. Takoj za tem so se odpravili na teren in začeli bitko z ognjenimi zublji.

Gorijo trava, nizko rastje in makija. Sodeč po posnetkih je požar precej obsežen, a za zdaj še ni znano, kako veliko površino je zajel. Požar pomaga gasiti več deset gasilcev, pri gašenju jim pomaga tudi kanader. Poveljnik gasilske skupnosti Liško-cenjske županije Hrvoje Ostović je za Hino dejal, da potrebujejo pomoč iz zraka zaradi burje, ki piha in otežuje samo gašenje, pa tudi zaradi dejstva, da je gozd precej divji in težko prehoden.

"Požar smo zaustavili, tu je 57 gasilcev s 15 vozili, vendar potrebujemo pomoč iz zraka, da presekamo širjenje v enem pasu. Na terenu so gasilci iz Paga in Kolana, Novalje, Otočca in Senja in verjamem, da bomo do poldneva požar povsem zajezili, vendar bodo tukaj ljudje morali ostati cel dan in celo noč," je dejal Ostović. Pojasnil je, da gre za teren z debelim slojem borovih iglic in da bi se lahko ogenj še naprej širil, še posebej, če se burja ne umiri.