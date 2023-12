Pasti zelenega prehoda?

Vendar – paradoksalno – navkljub številnim pozivom, konferencam, sklepom itd., ki pozivajo k nujnemu ukrepanju in zmanjševanju izpustov CO2, se globalno stanje vse bolj slabša. Vsi ti programi in konference ne naslavljajo temeljnega problema sodobnega človeštva, ki najbolj poganja onesnaževanje okolja – kapitalistični produkcijski način.

V zadnjem desetletju sta bila napovedana dva obsežna zelena programa – v ZDA so napovedali Zeleni novi dogovor (Green New Deal), v EU pa Zeleni dogovor (European Green Deal). Pri obeh pa je zeleni prehod postal prepleten in povezan z ekonomskim razvojem in rastjo. Reševanje podnebne krize je tako prišlo v središče najrazličnejših poskusov zagona gospodarstva. Od takrat naprej se zeleni prehod oz. preprečevanje podnebnega zloma pojavlja kot neločljivi dvojček z digitalizacijo gospodarstva in življenja vseh. Vendar digitalizacija vseh segmentov življenja ne bo prinesla nikakršnih čudežnih rešitev, kajti ves ta digitalizirani svet temelji na izjemno močni materialni in fizični infrastrukturi, hkrati pa tudi na povečevanju porabe električne energije. Določene segmente lahko izboljša, vendar radikalnih sprememb zaradi digitalizacije ni pričakovati.

Osrednji okvir, na katerem temeljita oba Zahodna "zelena" projekta, je ozelenitev kapitalizma prek tehnološkega razvoja. Jedro zelenega novega dogovora in zelenega dogovora ni zmanjšanje porabe ali drugačna produkcija, ki ne bi zahtevala vedno večje porabe surovin, energije in materialov zaradi zasledovanja dobičkov, temveč produkcija z zelenimi tehnologijami in sprememba nekaterih potrošniških navad v družbi.

Problem, s katerim se soočamo danes, je, da države v razvoju (recimo države BRICS) nikakor ne želijo prehitro prenehati z uporabo fosilnih goriv, saj bi to pomenilo ustavitev njihove industrializacije in tehnološkega razvoja. Kitajska in Indija sta se zavezali k ogljični nevtralnosti, vendar precej pozneje, kot bi si to želel "Zahod". Preprečitev podnebnega zloma je lahko zgolj globalna: zmanjšanje izpustov na enem delu planeta in povečevanje na drugem ne predstavlja zelenega prehoda.

Glede na najnovejše Oxfamovo poročilo je najbogatejši odstotek ljudi na Zemlji odgovoren za toliko onesnaževanja kot spodnji dve tretjini človeštva oz. pet milijard ljudi. Po drugi strani pa največje negativne posledice čutijo ravno najrevnejši – tako v državah globalnega juga kot tudi v državah globalnega severa. Okoljski izpusti najbogatejšega odstotka ljudi so 22-krat večji od ravni, ki bi bile skladne s cilji Pariškega dogovora in mejo segrevanja planeta za 1,5 stopinje. Torej: podnebne spremembe so izjemno razredno vprašanje – najbogatejši ljudje na svetu onesnažujejo bistveno več kot večina človeštva.

Ravno vprašanje kapitalizma in razrednih neenakosti je eno izmed ključnih vprašanj tudi pri podnebnem zlomu, kajti obstajajo izjemno velike razlike med onesnaževanjem planeta najbogatejših in najrevnejših. V tekmi kapitalističnega dohitevanja ni nikakršnih trdnih temeljev za zeleni prehod: najbogatejši onesnažujejo največ; zeleni prehod Zahoda je postavljen na relativno trhlih temeljih opuščanja fosilnih goriv in slepe vere v tehnološki razvoj ter deindustrializacijo (zaradi opuščanja energetsko intenzivnih industrij); "tretji svet" pa želi doseči vsaj nekaj višjo stopnjo ekonomskega in družbenega razvoja ravno z uporabo fosilnih goriv.