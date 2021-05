Pastir med smrtonosnim ultramaratonom rešil šest tekačev

Kljub mrzlim temperaturam in toči je pastir stekel ven ter rešil še enega ranjenega tekača. "Zelo sem hvaležen človeku, ki me je rešil. Brez njega bi ostal tam zunaj," je tekač Džang Šiaotao zapisal na kitajskih družbenih omrežjih.

Džu se je pred neurjem zatekel v jamo, kjer je imel hrano in oblačila za nujne primere. Nato pa je zunaj zagledal tekača, ki ga je nato odpeljal v 'svojo' jamo ter zakuril ogenj, da bi se tekaču posušila mokra oblačila, je povedal za kitajske medije. Še štirje tekači so se nato zatekli v jamo in pastirju povedali, da so številni še vedno zunaj, nekateri nezavestni.

Ultramaraton, ki je terjal 21 življenj, je sprožil ogorčenje javnosti, potem ko je postalo jasno, da so organizatorji ignorirali opozorila pred nevarnostjo ekstremnega vremena.

Tek so zaustavili, potem ko je med točo, ledenim dežjem in viharnim vetrom izginilo 172 tekačev, začela se je obsežna reševalna akcija, v kateri je sodelovalo približno 1200 ljudi. Številni tekači so se izgubili, saj je bila vidljivost v neurju izjemno slaba, mnoge so našli podhlajene. 21 jih ni preživelo, med njimi tudi eden najboljših kitajskih ultramaratoncevLiang Jing, ki je tekmo začel v kratkih hlačah, tenki jakni in kapi s šiltom. 31-letnik je leta 2018 postal zmagovalec 400 kilometrov dolge tekme čez puščavo Gobi.