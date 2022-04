Pastirica Brigit skrbi za 800 ovac: 'Ne zamenjam jih za noben drug kolektiv'

Ste tudi vi med tistimi, ki bi kdaj naporno službo najraje zamenjali za celodnevno družbo puhastih štirinožnežev? Morda je to poklic prihodnosti – vsaj v Nemčiji, kjer pastirstvo čedalje bolj izumira. Pastirica Brigit, ki skrbi za divizijo 800 ovac in ansambel razposajenih osličkov, je ena zadnjih nemških predstavnic svojega stanu – ji pa zadnje poldrugo leto družbo dela vajenec, ki ji vliva upanja, da njena generacija vendarle ne bo tista, ki bi ovčice in osle v varstvo prepustila avtomatizirani krmi in električnim pastirjem.