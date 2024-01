Pastor s kriptogoljufijo v žep pospravil 1,3 milijona: 'Tako mi je naročil Bog'

Glede na obtožbo naj bi denar porabila za nakup Range Roverja, luksuzne torbice in nakita, pa tudi za najem varuške, čolnov in avanture z motornimi sanmi, je poročal NBC News .

Vodja spletne cerkve, ki je obtožen, da je prek sheme goljufij s kriptovalutami "zaslužil" 1,3 milijona dolarjev (1,2 milijona evrov), trdi, da ga je k temu spodbudil Bog. Eli Regalado in njegova žena Kaitlyn sta svojo kriptovaluto INDXcoin tržila krščanskim skupnostim v Denverju v Koloradu, privržencem pa sta razlagala, da je pastorju Bog rekel, da bodo ljudje, če bodo vlagali v to kriptovaluto, obogateli.

"Ni šlo za to, da bi imela na voljo milijon dolarjev in začela kar zapravljati"

Prejšnji teden je nato pastor posnel video izjavo in jo objavil na forum skupnosti INDXcoin. V posnetku je priznal, da so obtožbe, da je šel denar v njegov žep, resnične. Pojasnil je, da sta od 3,4 milijona dolarjev (2,9 milijona evrov) vzela okoli 1,3 milijona (1,2 milijona evrov), a de je šlo od tega denarja približno pol milijona davčni upravi, nekaj 100.000 dolarjev pa za preureditev doma, kar jima je "naročil Gospod".

"Nočem izgubljati besed ali pobegniti, ampak vam želim povedati, kako smo prišli do te točke. Ni šlo za to, da bi imela na voljo milijon dolarjev in začela kar zapravljati," je povedal.

Kot pravi, jima je leta 2021 Gospod rekel, naj zapreta prejšnje podjetje in ju popeljal v kriptovaluto, a da se je nato kriptovaluta izkazala za prevaro, ki je nista ustvarila onadva. Boga je zato vprašal, kaj naj stori, Bog pa mu je odgovoril, naj "poskrbi, da bo tako, kot bi moralo biti".

Pastor pravi še, da bo prav to resnico glede tega, kaj se je zgodilo, povedal tudi na sodišču. "Šla bova na sodišče in zagovarjala svoj primer in povedala, zakaj sva storila kar sva storila. Tu so tudi vsi vnosi v dnevnik, ki pričajo o tem, kako so stvari potekale. Ampak ja, se strinjamo, da sva to, česar sva obtožena, storila," je še enkrat priznal.

"Bogu sva verjela na besedo in kriptovaluto prodala brez jasne strategije. Še vedno verjamem, da bo Bog naredil čudež. Bog bo naredil čudež v finančnem sektorju," je nagovarjal privržence.