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Pastorek norveškega prestolonaslednika obsojen na štiri leta zapora

Oslo, 15. 06. 2026 09.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Marius Borg Hoeiby z norveško kraljevo družino

29-letnega Mariusa Borga Hoeibyja, sina norveške princese Mette-Marit, so v Oslu spoznali za krivega dveh posilstev, nasilja v družini in še dveh drugih kaznivih dejanj. Obsojen je bil na štiri leta zapora. Na sodbo se še lahko pritoži. Bil je stari znanec policije, ki ga je zaradi nedostojnega vedenja že večkrat aretirala, nazadnje le dva dni pred začetkom sojenja.

29-letnik je bil še dveh posilstev oproščen, ves čas pa je najhujše obtožbe zanikal in vztrajal, da je nedolžen. Manjša kazniva dejanja je priznal, navaja CNN.

Hoeiby na sodišču ob razglasitvi sodbe ni bil prisoten, se je pa zasedanju pridružil prek videopovezave.

Tožilstvo je sicer za Mariusa zahtevalo sedem let in sedem mesecev zapora, njegov odvetnik je zahteval krajšo kazen 18 mesecev.

Bodoči kralj ga je vzgajal kot lastnega sina

Mati Mariusa Mette-Marit se je poročila v kraljevo družino, ko je bil star štiri leta. Njegov očim je prestolonaslednik Haakon, bodoči kralj Norveške. Čeprav je odraščal v kraljevi družbi, uradno ni član kraljeve družine, ne opravlja kraljevskih dolžnosti in ni v vrsti za prestol, je norveška monarhija svetlolasega Mariusa vzela za svojega. Mediji so ga imenovali "mali Marius", Haakon ga je vzgajal kot lastnega sina, z družino je bil ovekovečen na uradnih kraljevih portretih.

Marius Borg Hoeiby
Marius Borg Hoeiby
FOTO: AP

Več let je polnil norveške naslovnice s svojim nič kaj plemenitim obnašanjem. Znan je bil po divjih zabavah, prehitri vožnji, nedostojnem vedenju in žaljenju policistov, zaradi česar so ga večkrat aretirali. Nazadnje le dva dni pred lastnim sojenjem, ker je vihtel nož in grozil nekdanjemu dekletu. Sodišče mu je takrat odredilo enomesečni pripor.

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Mette-Marit je bila pred kratkim zaradi bolezni uvrščena na seznam za presaditev pljuč, zato so njegovi odvetniki večkrat zahtevali, da bi Mariusa izpustili iz pripora, da bi lahko z materjo preživel več časa.

Med sedemtedenskim sojenjem so podrobno opisali tudi njegovo odvisnost od drog, na sodišču so se znašli tudi posnetki spolnih odnosv, ki jih je sam posnel. Eno od posilstev se je zgodilo celo v kleti družinske hiše prestolonaslednika. Med dokazi je bilo tudi več kot 800 elektronskih sporočil. Sodbo so spisali na 128 straneh.

Sodišče je odločilo tudi, da mora Marius štirim ženskam, vključno z njegovim nekdanjim dekletom, plačati skupno 640.000 kron (57.000 evrov) odškodnine.

Marius Borg Hoiby norveška kraljeva družina sojenje

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