Pastorek norveškega prestolonaslednika obsojen na štiri leta zapora

29-letnik je bil še dveh posilstev oproščen, ves čas pa je najhujše obtožbe zanikal in vztrajal, da je nedolžen. Manjša kazniva dejanja je priznal, navaja CNN. Hoeiby na sodišču ob razglasitvi sodbe ni bil prisoten, se je pa zasedanju pridružil prek videopovezave. Tožilstvo je sicer za Mariusa zahtevalo sedem let in sedem mesecev zapora, njegov odvetnik je zahteval krajšo kazen 18 mesecev.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Razglasitev sodbe na sodišču v Oslu Profimedia

Razglasitev sodbe na sodišču v Oslu Profimedia



Bodoči kralj ga je vzgajal kot lastnega sina

Mati Mariusa Mette-Marit se je poročila v kraljevo družino, ko je bil star štiri leta. Njegov očim je prestolonaslednik Haakon, bodoči kralj Norveške. Čeprav je odraščal v kraljevi družbi, uradno ni član kraljeve družine, ne opravlja kraljevskih dolžnosti in ni v vrsti za prestol, je norveška monarhija svetlolasega Mariusa vzela za svojega. Mediji so ga imenovali "mali Marius", Haakon ga je vzgajal kot lastnega sina, z družino je bil ovekovečen na uradnih kraljevih portretih.

Marius Borg Hoeiby FOTO: AP

Več let je polnil norveške naslovnice s svojim nič kaj plemenitim obnašanjem. Znan je bil po divjih zabavah, prehitri vožnji, nedostojnem vedenju in žaljenju policistov, zaradi česar so ga večkrat aretirali. Nazadnje le dva dni pred lastnim sojenjem, ker je vihtel nož in grozil nekdanjemu dekletu. Sodišče mu je takrat odredilo enomesečni pripor.