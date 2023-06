Pastorek umrl zaradi hude vročine, njegov očim pa med iskanjem pomoči

V Teksasu sta umrla 14-letni deček in njegov očim, ki sta se v hudi vročini odpravila na pohod. Temperature so na ta dan dosegle vrtoglavih 48,3 stopinj Celzija v narodnem parku Big Bend v Teksasu. Deček naj bi na poti izgubil izgubil zavest, njegov očim pa je umrl v prometni nesreči, ko se je odpeljal, da poišče pomoč.

31-letni moški in njegova dva pastorka so se odpravili na pohod po poti Marufo Vega, ko je mlajšemu pastorku postalo slabo. Temperature so tisti dan v narodnem parku Big Bend dosegle celo 48 stopinj Celzija zato ni čudno, da se je najstnik počutil slabo. Le nekaj ur pred tem je Služba za narodne parke pohodnike opozorila, naj popoldne ne hodijo po poteh, naj ostanejo hidrirani in naj se čim manj izpostavljajo soncu.

icon-expand Nacionalni park Big Bend FOTO: Shutterstock

Ko je 14-letniku postalo slabo, je očim zapustil kraj in se vrnil v svoje vozilo, da bi poiskal pomoč, medtem ko je starejši brat poskušal odnesti svojega brata na hrbtu do kraja, kjer se je začela pot. Komunikacijski center narodnega parka Big Bend je okoli 18. ure po lokalnem času (23. ure po srednjeevropskem času) prejel klic s prošnjo za nujno pomoč. Redarji parka in agenti ameriške mejne patrulje so prišli okoli 19.30 po lokalnem času in ob poti odkrili mrtvega najstnika. Nedolgo za tem pa so odkrili tudi vozilo njegovega očima. Na kraju nesreče so ga razglasili za mrtvega. 21-letni brat je bil nepoškodovan. "Naporna in nevarna pot" Služba nacionalnega parka je opozorila, da je pot Marufo Vega v vročini "nevarna", in obiskovalcem svetuje, naj se popoldne izogibajo pohodom po njej. "Temperature ob reki Rio Grande in v puščavskih predelih Big Benda vsak presegajo 43 stopinj Celzija."

icon-expand Rio Grande FOTO: Shutterstock