Patriarh Porfirije nezakonito čez mejo, načelnik mejne policije odstopil

Patriarh srbske pravoslavne cerkve Porfirija je v Črno goro vstopil in iz nje izstopil nelegalno in mimo vseh zahtevanih procedur.

Prav tako je dogodek komentirala sestra zdaj že bivšega šefa mejne policije. Ta je zapisala, da Aković ni vedel, da bo Porfirije prečkal mejo. "Njegovi sodelavci so delali za njegovim hrbtom – s srbskim helikopterjem so organizirali nelegalen vstop Porfirija v državo brez službene procedure," je dejala. Bratov odstop je vseeno označila za moralno dejanje.

Njeni izjavi pritrjujejo tudi črnogorski mediji. Ker je Porfirijeva delegacija želela, da je njihov prihod tajen, je črnogorska policija širila različne dezinformacije o času in o lokaciji njegovega prihoda, tudi med policijskimi sodelavci, do katerih je bila očitno nezaupljiva. Na helikopterju, s katerim je letel pravoslavni patriarh, so celo izključili funkcijo, ki določa lokacijo, poroča časnik Standard. S tem naj bi Porfirija zaščitili. Pravilne informacije naj bi medtem imela uprava policije, med drugim tudi pomočnik direktorja mejne policije Dragan Klikovac, ki je celotno pot koordiniral z vodjo mejnega prehoda Aerodrom Podgorica Aleksandro Đukić. Tako naj bi službena komunikacija preskočila njenega šefa Vaska Akovića, ki je kasneje prevzel odgovornost in odstopil s funkcije.

Odstop bivšega načelnika so dobro sprejeli tudi člani družbenih omrežij.