Patriarhu Porfiriju kosovske oblasti niso dovolile vstopa na Kosovo

Patriarh Porfirije se je danes na Kosovu nameraval udeležiti zasedanja koncila Srbske pravoslavne cerkve v Peški patriarhiji, ki je že od sredine 14. stoletja zgodovinski prestol poglavarja SPC. Zato se je zasedanje koncila za ta čas preselilo v Beograd, v cerkev sveti Sava na Vračarju. Na Kosovo je s sedmimi škofi odpotoval v ponedeljek, ko je bil blizu mejnega prehoda, pa je iz Prištine prispela prepoved vstopa na ozemlje Kosova, so na spletni strani sporočili iz urada srbske vlade za Kosovo. Podarili so, da so Prištini v skladu z vsemi veljavnimi dogovori poslali obvestilo o načrtih poglavarja SPC, a da mu je kosovski premier Albin Kurti odrekel možnost vstopa. "Z vidika človekovih pravic in svoboščin vsakega posameznika je odločitev o prepovedi prihoda vodje SPC in škofov na starodavni sedež SPC nerazumna in nesprejemljiva, hkrati pa natančno odraža položaj SPC in ljudi na Kosovu in v Metohiji," so zapisali v uradni izjavi cerkve.

Patriarh Porfirije FOTO: AP icon-expand

Patriarh Porfirije je v ponedeljek na družbenem omrežju Instagram zapisal, da kot srbski patriarh, državljan in kot vernik ve in sporoča, da bo ta vrata prej ali slej odprl sam Bog. Obenem se je vprašal, kaj se šele dogaja s Srbi, ki da živijo v getih, če kosovske oblasti tako onemogočajo svobodo gibanje srbskemu patriarhu. V uradu srbske vlade za Kosovo so v izjavi za javnost medtem še pozvali vse predstavnike mednarodne skupnosti, naj se zamislijo ob takšni politiki Kosova, ki je zaprosilo za članstvo v Svetu Evrope. "Tudi na tem primeru pričamo o nameri Prištine in Albina Kurtija, da s Kosova prežene vse, kar je srbsko, in izbriše sledi stoletnega obstoja srbskega naroda in srbske Cerkve na teh prostorih," so dodali. Na ministrstvu za zunanje zadeve v Prištini so napovedali, da takšnih obiskov ne bodo dovoljevali, dokler bo Srbija kršila bruseljski sporazum in ne bo dovolila obiskov kosovskih državnih uradnikov v Srbiji, pa tudi, dokler ne bo prenehala s sovražnim govorom, grožnjami in kampanjami proti Kosovu v mednarodnem prostoru, tako v procesu integracije kot v proces priznavanja.