Tujina

Bodo ulice Bruslja po novem varovali tudi vojaki?

Bruselj, 10. 09. 2025 11.48 | Posodobljeno pred 16 minutami

Avtor
D. S.
Belgijski minister za varnost in notranje zadeve Bernard Quintin je dejal, da bi lahko vojake na bruseljske ulice, ki jih pesti kriminal, napotili do konca leta. Bruselj se sooča z naraščajočim nasiljem predvsem zaradi drog, samo letos je prišlo do 60 streljanj.

Tretjina nasilnih incidentov, v katerih sta umrli dve osebi, se je zgodila poleti. Belgijski notranji minister Bernard Quintin je poletno nasilje označil za "katastrofo" in opozoril, da "kriminalne tolpe postajajo vse bolj predrzne".

"Policijska uniforma jih ne odvrača več," je povedal za portal Brussels Times in dodal, da bodo po novem s policijo na ulice napoteni tudi vojaki. Te "mešane ekipe policistov in vojakov" bi patruljirale po"kriminalnih žariščih v Bruslju".

Načrt mora še odobriti belgijski svet ministrov in zvezni parlament, podporo v večjih strankah pa že ima, kot poroča Politico.

Vojaki v Bruslju
Vojaki v Bruslju FOTO: Profimedia

Načrtu pa se je uprl bruseljski župan Philipp Close, ki je dejal, da vojaki v bruseljskih soseskah ne bi bili koristni, in namesto tega pozval k patruljam v Antwerpnu za boj proti preprodaji drog v pristaniškem mestu.

"Povsem mogoče je, da bi tudi druga belgijska mesta lahko videla vojake na svojih ulicah," je še rekel Quintin.

"Začenjamo v Bruslju, ker je tam potreba največja, vendar bomo videli, ali bo to potrebno tudi v drugih mestih," je dejal. "Tudi Antwerpen je tako kot druga mesta prizadet zaradi kriminala, povezanega z drogami."

Bruseljski tožilec Julien Moinil je povedal, da je bilo letos v Bruslju prijetih približno 7000 osumljencev, vključno s približno 1250 domnevnimi preprodajalci drog. Moinil je še dodal, da je varnostna situacija na tej točki, da je v Bruslju lahko ogrožen vsakdo.

