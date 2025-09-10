Bodo ulice Bruslja po novem varovali tudi vojaki?

Tretjina nasilnih incidentov, v katerih sta umrli dve osebi, se je zgodila poleti. Belgijski notranji minister Bernard Quintin je poletno nasilje označil za "katastrofo" in opozoril, da "kriminalne tolpe postajajo vse bolj predrzne".

"Policijska uniforma jih ne odvrača več," je povedal za portal Brussels Times in dodal, da bodo po novem s policijo na ulice napoteni tudi vojaki. Te "mešane ekipe policistov in vojakov" bi patruljirale po"kriminalnih žariščih v Bruslju".

Načrt mora še odobriti belgijski svet ministrov in zvezni parlament, podporo v večjih strankah pa že ima, kot poroča Politico.