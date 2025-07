Patruljiranje v stilu: razkošni avto floridskih policistov

Črn, športen, drag. Floridski policisti patruljirajo v luksuznem avtomobilu Corvette V8, ki lahko doseže kar 315 kilometrov na uro.

V njihovih rokah je pristal aprila, ko so ga zasegli preprodajalcu mamil. Zdaj pa so se odločili pridobitev ovekovečiti na poseben način – s fotografiranjem v živalskem vrtu v Miamiju. V družbi geparda in flamingov. Prvi predstavlja hitrost, drugi so simbol Floride, so pojasnili. Ob tem so dodali, da je znova zmagal zakon ter da nova pridobitev davkoplačevalcev ni stala niti dolarja.

To sicer ni prvič, da policisti uporabljajo drage zasežene avtomobile. Se pa le redko zgodi, da z njimi – tako kot v tem primeru – dejansko nadzirajo promet.