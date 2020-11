Zaradi vpletenosti v obglavljenje učitelja obtožnice še proti štirim najstnikom

Zaradi vpletenosti v grozljiv umor francoskega učitelja Samuela Patyja je francosko tožilstvo podalo obtožnice zoper še štiri učence, med njimi so trije, stari 13 in 14 let, ki so domnevno pokazali oziroma identificirali učitelja zgodovine in geografije njegovemu morilcu, 18-letnemu Čečenu Abdulahu Anzorovu. Ta je sredi oktobra Patyja obglavil v bližini šole, kjer je poučeval. Razlog za to so bile karikature islamskega preroka Mohameda, ki jih je učitelj pokazal svojim učencem med uro državljanske vzgoje in etike.