Leta 1994 v 'hotelu Ruanda' reševal življenja, danes obsojeni terorist

FLN je v letih 2018 in 2019 prevzel odgovornost za več smrtonosnih napadov. "Glede na analizo predloženih dokazov in rezultate različnih zaslišanj smo ugotovili, da obstajal kanal, po katerem je bil financiran FLN. Rusesabagina je bil eden od financerjev," je opisala.

Oster kritik vladajočega režima

67-letni Rusesabagina, ki je po svetu postal znan, ko ga je v hollywoodski zgodbi o ruandski tragediji upodobil igralec Don Cheadle, je sicer glasni kritik predsednika Paula Kagameja in vladajoče Ruandske domoljubne fronte (FPR). Večkrat je namreč opozoril, da je koncentracija moči današnje vladajoče elite Tutsijev tako nevarna, da bi se lahko zgodil še en genocid.

Sam je vse obtožbe zanikal in trdil, da so ga ugrabili iz Dubaja, da bi ga skupaj z dvajseterico soobtoženih postavili pred sodišče. Tudi njegovi podporniki trdijo, da je bil sodni proces prirejen in da je to dokaz brezobzirnega Kagamejevega ravnanja s političnimi nasprotniki.