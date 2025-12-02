Pavarottijev kip 'ujetnik' drsališča, njegova vdova ogorčena

Bronasti kip v naravni velikosti, ki upodablja legendarnega italijanskega tenorista Luciana Pavarottija z robcem v roki, stoji na osrednjem trgu italijanskega mesteca Pesaro. Odkrili so ga na lanski slovesnosti, katere se je udeležila tudi njegova družina.

S kipom so se v mestu, katerega častni meščan je bil Pavarotti, želeli pokloniti pokojniku. Ta je s svojo družino redno preživljal čas v tem obalnem kraju.

Pred dnevi pa so mestne oblasti poskrbele za ogorčenje. Na sredini mestnega trga so postavile začasno drsališče, Pavarottijev kip pa je tako postal njegov "ujetnik", saj je do kolen v ledu in obdan s pleksi steklom.