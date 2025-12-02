Pavarottijev kip 'ujetnik' drsališča, njegova vdova ogorčena

Bronasti kip v naravni velikosti, ki upodablja legendarnega italijanskega tenorista Luciana Pavarottija z robcem v roki, stoji na osrednjem trgu italijanskega mesteca Pesaro. Odkrili so ga na lanski slovesnosti, katere se je udeležila tudi njegova družina.
S kipom so se v mestu, katerega častni meščan je bil Pavarotti, želeli pokloniti pokojniku. Ta je s svojo družino redno preživljal čas v tem obalnem kraju.
Pred dnevi pa so mestne oblasti poskrbele za ogorčenje. Na sredini mestnega trga so postavile začasno drsališče, Pavarottijev kip pa je tako postal njegov "ujetnik", saj je do kolen v ledu in obdan s pleksi steklom.
Nicoletta Mantovani, vdova tenorista, je za lokalni časopis Il Resto del Carlino dejala, da je razočarana, jezna in razburjena. "Žal mi je, da je mesto dovolilo kaj takega, saj to vpliva na Lucianovo podobo in spoštovanje, ki si ga zasluži. To preprosto ni prav," je dejala.
Župan Pesara Andrea Biancini je v zadnjih dneh še poslabšal zadevo, potem ko je delil sliko kipa na drsališču skupaj z oznako, ki je drsalce spodbujala, naj Pavarottiju "dajo petko". Kasneje se je opravičil in priznal, da je mestni svet naredil napako.
Biancini je za Il Resto del Carlino pojasnil, da so mu ob prvi predstavitvi načrtov za drsališče zagotovili, da se Pavarottijevega kipa ne bodo dotikali. Dejal je, da drsališča ali kipa v tej pozni fazi ni več mogoče razstaviti ali premakniti, zagotovil pa je, da se kaj takega v prihodnosti ne bo več zgodilo.
Pavarotti, ena največjih opernih zvezd vseh časov, je umrl leta 2007, ko je bil star 71 let. Imel je raka na trebušni slinavki. Nazadnje je pred publiko nastopil na otvoritvi zimskih olimpijskih iger v Torinu februarja 2006.
