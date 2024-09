Pavel Durov: Aretacija je bila zgrešena, morali bi kontaktirati Telegram

V Rusiji rojeni multimilijarder je dejal, da ga je preiskava presenetila, njegova aretacija pa da je bila zgrešena, saj bi se morale francoske oblasti obrniti neposredno na Telegram. Dodal je, da bi lahko s predstavnikom podjetja v EU v stik stopili kadar koli.

"Če država ni zadovoljna z internetno storitvijo, je običajna praksa, da pravni postopek sproži proti sami storitvi," je poudaril ter dodal, da je uporaba zakonov "iz obdobja pred pametnimi telefoni, ko so kaznivih dejanj, ki so jih na platformi zagrešile tretje osebe, obtožili izvršnega direktorja platforme, zgrešena".

Durovova so v Franciji pridržali konec avgusta. Prijeli so ga v okviru preiskave kaznivih dejanj, povezanih s spolno zlorabo otrok, trgovine z drogami in lažnimi transakcijami. Durova obtožujejo sostorilstva pri širjenju spolnih podob otrok in kopice drugih domnevnih kršitev, vendar so ga pod pogojem, da se dvakrat tedensko javlja na policijski postaji in ostane v Franciji, po plačilu petmilijonske varščine izpustili.