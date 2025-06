Durov trdi, da Telegram ni naprodaj in da je oče več kot 100 otrok

Durova so avgusta lani v sklopu širše preiskave o omogočanju kriminalne aktivnosti na aplikaciji Telegram prijeli v Franciji. Med 17 točkami so obtožbe, povezane z otroško pornografijo, trgovino z drogo in pranjem denarja. Durov obtožbe zavrača, češ da če je med uporabniki aplikacije tudi nekaj kriminalcev, ne pomeni, da so vsi uporabniki taki. Zavrača tudi obtožbe, da s francosko policijo niso želeli sodelovati. "V prostorih carine so me neusmiljeno zasliševali. Štiri dni sem odgovarjal na vsa vprašanja. Ponoči sem bil v sedem kvadratnih metrov veliki sobi, spal sem na trdi postelji, ki jo je osvetljevala močna svetloba."

Dvakrat so ga že zaslišali, četrtič ga bodo prihodnji mesec, vsaj do takrat mora ostati v Franciji, česar ne razume. Odpovedati je moral tudi gostovanje na konferenci v Oslu, kjer bi se moral srečati z ženo pokojnega Alekseja Navalnega – Julijo.

V obsežnem intervjuju za Le Point je spregovoril tudi o povezavah z ruskim političnim vrhom ter Vladimirjem Putinom. "Z visokim ruskim uradnikom sem se srečal enkrat, leta 2013. Srečanje ni trajalo dolgo, kakih 15 minut," je dejal in pojasnil, da so Rusi vztrajali, da morajo biti socialna omrežja vladno orodje. Ker se s tem ni strinjal, se je Rusom zahvalil za sodelovanje, prodal svoje delnice družbe VKontakte (nekakšen ruski Facebook) in Rusijo zapustil. V preteklih letih je v Rusiji sicer obiskal svojo družino, od začetka vojne v Ukrajini se tja ni vrnil.

Aplikacijo Telegram se je velikokrat povezovalo prav z vojno v Ukrajini, saj naj bi bila osrednje komunikacijsko orodje ruske vojske. "V Rusiji pravijo, da Telegram podpira Ukrajino, v Ukrajini pravijo, da Telegram širi rusko propagando," je v intervjuju dejal Durov in pojasnil, da sam nikoli ne bo komentiral geopolitičnih konfliktov. "Vedno pa se bom boril za dostop do prostih in neodvisnih informacij." Skeptičen je tudi do ukrepa, s katerim so tedaj še nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa blokirali na družbenih omrežjih. "Nisem navdušen nad vsem, kar počne, ampak menim, da je bila blokada nevarna napaka." Meni, da se svobode ne sme braniti samo na pol in da blokada predstavlja nevaren precedens.