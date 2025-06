Pavijani snemalci: posneli so se z izgubljenim telefonom

32-letna Shahra Bahloul je v Emmen odpotovala, da bi obiskala živalski vrt Wildlands, kjer ji je telefon po nesreči padel v zagrajeni prostor. "Telefon so takoj obkrožili pavijani," je povedala.

Bahloulova je poiskala zaposlenega v živalskem vrtu, da bi ji pomagal do telefona, vendar pomoči ni prejela. Povedali so ji, da je telefon izgubljen.

Ko je prišla domov, se je prijavila v oblak iCloud, da bi preverila, ali lahko najde svoje podatke. Kar je videla potem, jo je presenetilo: "Mislila sem si: to ne more biti res," je rekla.

Pavijani so posneli sedem videoposnetkov, nekateri so trajali nekaj sekund, drugi nekaj minut. "Snemali so tla, pa tudi sebe. V enem posnetku vsi trije stojijo okoli telefona."

Bahloul je naposled dobila telefon nazaj iz živalskega vrta: "Zaslon je popolnoma razbit, kot da bi napravo vlekli po ploščicah," je povedala, ko je prejela nedelujoč telefon.

Posnetek pavijanov je objavila na TikToku, kjer si ga je ogledalo mnogo ljudi: "Mislim, da je res smešno, ampak raje bi videla, da mi telefon ne bi padel v ogrado. Bala sem se tudi, da bi opica pojedla kos, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo."