Pavšal za kampiranje na Hrvaškem: kje so podražili cene in kje so polni?

Vse več ljudi si želi poletne počitnice preživeti v kampih. V zadnjih letih se povečuje povpraševanje po pavšalnih parcelah, čeprav so cene pavšalov vse višje, prosto parcelo pa je vse težje dobiti. Tudi letos so kampi cene podražili, povišanja pa so zelo različna. Številni kampi, predvsem v Istri in Kvarnerju, tudi ne sprejemajo več novih pavšalistov.

V kampih na Hrvaškem so imeli lani zelo dobro sezono, saj so zabeležili odstotek več nočitev kot prejšnje leto. Manj gostov je bilo sicer v avgustu, kar je posledica višjih cen, pa tudi vremenskih težav v začetku avgusta. K tej številki nočitev so veliko doprinesli tudi pavšalisti, ki jih je še vedno največ v kampih v Istri in Kvarnerju, pišejo na spletni strani avtokampi.si. Cene pavšalov v letošnjem letu so ponovno višje, kar je posledica predvsem vsesplošnega višanja cen v turizmu po celotni Evropi, višje so tudi redne cene kampiranja in posledično tudi cene pavšalov, pojasnjujejo.

In povišanja so zelo različna. V kampih v Premanturi, Novigradu, Savudriji, Poreču, Punatu in na Cresu od 100 do 200 evrov, v kampih v Vrsarju in Fažani od 300 do 400 evrov, na Lošinju nekje med 500 in 700 evrov. Najbolj se je podražil pavšal v Valamarjevih premium kampih, npr. Lanterna, Ježevac, Krk, kjer so cene pavšalov poskočile tudi za 15 do 30 odstotkov, v kampu Padova na Rabu pa so se cene pavšalov na parcelah ob bazenu ali morju povišale celo za 50 do 90 odstotkov. V pomoč vsem, ki dopustujejo na tak način, so na omenjeni spletni strani zbrali podatke o cenah pavšalov v kampih na Hrvaškem za letošnjo sezono.

Kampiranje FOTO: Shutterstock icon-expand