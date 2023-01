Paznice zaradi nedovoljenih odnosov z zaporniki pristale za zapahi

Obsojena Gavanova je priznala krivdo za neprimerno ravnanje v javni upravi med aprilom in julijem 2020. Obsojena je bila, ker je pričela nedovoljeno razmerje s 25-letnim zapornikom Alexom Coxonom . Prav tako naj bi Gavanova sprejela 150 funtov podkupnine in zaporniku pretihotapila mobilni telefon, s pomočjo katerega sta kasneje tudi komunicirala.

Zaradi nedovoljenih odnosov v waleškem zaporu Berwyn so bile obsojene 27-letna Jennifer Gavan , 27-letna Ayshea Gunn in 26-letna Emily Watson .

26-letna Watsonova pa je bila obsojena, ker je leta 2019, in sicer na božični dan, v zaporniški celici imela nedovoljen spolni odnos z 29-letnim jetnikom Johnom McGeejem. Ta je za zapahi pristal, ker je z nevarno vožnjo ubil človeka.

Poleg Gavanove je bila 27-letna Gunnova obtožena, ker se je leta 2019 v zaporu zapletla z 29-letnim zapornikom Khuramom Razaqom , ki so ga v zaporu opisali kot "nevarnega". Razaqo je v zaporu zaradi zarote pri ropu preživljal 12-letno zaporno kazen.

"Presenečen sem, ker zaposleni v zaporu Berwyn pišejo v podporo paznicam. Mislim, da je to zadeva, ki bi jo morale obravnavati odgovorne osebe v zaporu," je dejal sodnik Niclas Parry.

"Večina osebja trdo dela in je predana svojemu delu. In mi bomo brez oklevanja sankcionirali tiste, ki kršijo pravila. Več kot 500 zaposlenih v zaporu Berwyn se je v zadnjih mesecih udeležilo usposabljanja za preprečevanje korupcije in naša okrepljena varnost ščiti zapor pred novimi poskusi tihotapljenja," je povedal tiskovni predstavnik zapora.

V zaporu so se namreč zaradi incidentov odločili za nove ukrepe varovanja. Tako zdaj redno preverjajo osebje, prav tako pa so okrepili varovanje na vstopnih vratih.