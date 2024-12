Pazniki brutalno pretepli vklenjenega zapornika, dan kasneje je umrl

Telesne kamere so razkrile brutalno nasilje ameriških pravosodnih policistov. Ti so se spravili na 43-letnega Roberta Brooksa, ki je z lisicami vklenjen sedel na bolnišnični postelji. Pazniki so temnopoltega zapornika večkrat udarili in brcnili, ga dušili, slekli. Dan kasneje je Brooks v bolnišnici umrl, preliminarni rezultati obdukcije pa kažejo, da je za to zelo verjetno krivo nasilje policistov.

OGLAS

Generalno državno tožilstvo New Yorka je z javnostjo delilo posnetek telesne kamere, ki prikazuje nasilje zapornih pravosodnih policistov do vklenjenega zapornika. Ogorčenje zaradi incidenta so izrazili številni politiki, sindikat pravosodnih policistov pa je ravnanje paznikov označil za "nerazumljivo". "To zagotovo ne odraža dela, ki ga vsak dan opravlja velika večina našega članstva."

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP



Policisti pretepli vklenjenega Roberta Brooksa icon-picture-layer-2 1 / 3

Napad se je zgodil 9. decembra okoli 21.30 v sobi za zdravniške preglede, potem ko so Brooksa premestili iz zapora Mohawk v prevzgojni zavod Marcy, poroča Sky News. Uradniki sicer niso želeli razkriti, zakaj so moškega premestili. Kot je razvidno s posnetka, so pazniki 43-letnega Roberta Brooksa, ki je vklenjen sedel na bolnišnični postelji, večkrat udarili in brcnili. Nekateri so ga nato s silo zadržali, da je ležeč obstal na postelji, drugi pa so se nato znašali nad njim. Posnetki prikazujejo dogajanje z več zornih kotov. V nekem trenutku so policisti, ki so obkrožali temnopoltega moškega, prijeli, ga dvignili in zvlekli v kot sobe. Kamera se zatemni, na naslednjem posnetku pa je videti Brooksa, kako zgolj v spodnjem perilu leži na postelji, medtem ko ga eden od policistov drži za vrat.