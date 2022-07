Pedofil, ki želi v zapor, živi na prostosti na robu preživetja

Kevin Greenwood je 58-letni nekdanji voznik tovornjakov, ki je dolga leta snemal otroke brez njihove vednosti in na svoj mobilni telefon naložil posnetke grozovitih zlorab otrok in dojenčkov. Neprimernosti svojih dejanj se je očitno zavedal, čeprav jih prostovoljno ni prekinil. Ustavili so ga šele naključni mimoidoči, ki so januarja letos opazili, da v kavarni v Middlesbrougu na skrivaj snema mladoletna dekleta.

Na kraj dogodka je prispela lokalna policija, ki ga je pridržala. Pred njihovim prihodom je Greenwood sicer zbrisal omenjene posnetke s svojega mobilnega telefona, vendar je pozneje med zaslišanjem priznal, da so njegovi zločini bili veliko bolj resni. "Vem, da sem odvraten. Vem, da imam problem in želim v zapor," je med zaslišanjem dejal prisotnim policistom, ki so ga pozneje uradno obtožili in mu določili datum na sodišču.

Po tem, ko se je Greenwood vrnil v svojo sosesko in enemu od sosedov omenil svoje zločine ter prihajajoč obisk sodišča, se je bal za svoje življenje. Jezni lokalni prebivalci so mu grozili, da ga bodo fizično napadli in ga verbalno napadali.

Odločil se je, da bo svojo hišo prodal, se preselil v hotel in tam počakal na sojenje. Po prvem zaslišanju na sodišču je na drugem priznal svoje zločine in sodnika prosil, naj ga pošlje v zapor. A sodnik mu je dejal, da ga mora zastopati odvetnik, če želi zaključiti sojenje.