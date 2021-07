So maroški obveščevalci s Pegasusom vohunili za francoskimi novinarji?

Gre za eno najbolj dovršenih vohunskih programskih oprem na svetu in obenem eno najbolj dovršenih oblik nadzora nad državljani – Pegasus se na telefon posameznika lahko prenese že z le enim samim SMS-sporočilom, nato pa lahko dostopa do vseh sporočil, ki ste jih poslali ali prejeli, vseh fotografij in posnetkov na telefonu, dostopa do klicev, vklopi mikrofon (tudi ko se ne pogovarjate po telefonu), vas posluša in posname, lahko prižge kamero, dostopa do vaše lokacije ...

Gre za glavno opremo izraelske firme NSO Group, ki jo slednja prodaja vladam po svetu – med kupci so se znašli predvsem avtokratski režimi ter vlade, ki se z avtoritarizmom že leta spogledujejo, med njimi Mehika, Indija, Maroko, Kazahstan, Azerbajdžan, Savdska Arabija in Madžarska, razkriva Guardian. Tarče omenjenih vlad pa so, kot je pokazala preiskava, preiskovalni novinarji, aktivisti, poslovneži ... S Pegasusom so domnevno povezali več kot 50.000 telefonskih številk.

Razkritju so sledili ostri odzivi, tudi s samega vrha evropske politike.