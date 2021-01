Pekel migrantov na meji s Hrvaško: umivajo se v snegu, grejejo ob ognju

Izven Lipe se številni, vključno z družinami z otroki, še naprej zatekajo v parke, zapuščene hiše, propadle tovarne in gozdove v bližini meje s Hrvaško. Soočeni s težkimi zimskimi razmerami nujno potrebujejo namestitev in humanitarno pomoč.

Center, ki nima tekoče vode, ustreznih sanitarij ali ogrevanja ter predstavlja veliko tveganje za zdravje in varnost ljudi, tudi ni primeren za trajno namestitev migrantov. Fotografije s kraja dogodka pričajo, kako se ljudje umivajo s snegom in se poskušajo ogreti ob ognju, pokriti z odejami in spalnimi vrečami.

Potem ko je v centru Lipa, ki so ga zaprli 23. decembra lani, izbruhnil požar in kamp uničil, je vojska tam namestila nekaj deset ogrevanih šotorov. A skoraj 400 migrantov še vedno ostaja v zasilnih šotorih – kljub snegu, močnemu vetru in nizkim temperaturam.

Premestitvi v center Bira tamkajšnje oblasti nasprotujejo

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je že v začetku januarja opozorila, da v BiH v zelo slabih razmerah živi do 2500 migrantov, zapleteni politični in birokratski procesi pa preprečujejo, da bi se njihov položaj izboljšal. Kot je pojasnil vodja te organizacije iz sistema Združenih narodov (ZN) Peter Van der Auweraert, morajo migranti v BiH trenutno pri temperaturah pod ničlo preživljati noči na prostem ali v neprimernih taboriščih brez vode, elektrike, stranišč, prhe ali ogrevanja. Okoli 6000 prebežnikov je v migrantskih centrih, vsi poskusi njihove preselitve pa so doslej spodleteli. Povedal je še, da ZN in humanitarne organizacije migrante oskrbujejo s hrano, toplimi oblačili in spalnimi vrečami.

Glede razmer v kampu Lipa je opozoril, da je življenje tam postalo nevarno, saj so se strehe šotorov zaradi velike količine snega začele ukrivljati. "Zapadel je sneg, temperature so pod ničlo, ljudje so brez gretja in brez vsega. Nihče ne bi smel živeti tako. Potrebujemo politično hrabrost in ukrepanje," je dejal.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je oblasti v BiH pozval, naj v Lipi poskrbijo za oskrbo z vodo in elektriko. "Namestitve, primerne za zimo, so predpogoj za človeške življenjske pogoje," je tvitnil. Ob tem je opozoril, da so za migrante v BiH nujne dolgoročne rešitve. Tamkajšnje oblasti morajo po njegovih besedah odpreti dodatne namestitve za migrante in dati na voljo za uporabo tiste, ki že obstajajo. Zavzel se je tudi za takojšnje odprtje centra Bira v bližini Bihaća, ki ga je financirala Evropska unija. Mestne in kantonalne oblasti sicer temu ostro nasprotujejo, češ da to ni varno za tamkajšnje prebivalce.

Po ocenah oblasti BiH je v državi trenutno okoli 8000 nezakonitih migrantov. Od tega jih okoli 3000 živi na prostem ali v opuščenih objektih na območju Unsko-sanskega kantona, saj zanje v sprejemnih centrih v Bihaću in Veliki Kladuši ni prostora.

Evropska unija sicer BiH nudi humanitarno pomoč, a nobena od članic povezave se za zdaj ni ponudila, da bi sprejela del migrantov. Sta pa BiH finančno pomagali Avstrija in Italija – prva je za pomoč migrantom zagotovila milijon, druga pa pol milijona evrov.