Ognjeni inferno na trajektu: potniki skakali v morje, umrlo najmanj pet oseb

Ob indonezijskem otoku Sulawesi so potniški trajekt zajeli plameni. Posnetki, ki so se pojavili na spletu, prikazujejo grozo, ki je zajela potnike. Številni so se z gorečega plovila poskusili rešiti s skokom v vodo. Reševalna akcija še vedno poteka, doslej so uspeli rešiti 280 oseb. Oblasti so potrdile tudi najmanj pet smrtnih žrtev, med katerimi je tudi nosečnica.