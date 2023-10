'Pekel na vodi': davkoplačevalci na Karibih plačujejo vzdrževanje zasežene jahte

Jahta sicer Antigvi in Barbudi sedaj povzroča ogromno težav, poimenovali so jo kar "pekel na vodi". Poleg velikega finančnega bremena za majhno državo jih skrbi, da bi jahta ob orkanu potonila, zato so jo poleti želeli prodati. 67 milijonov dolarjev je najprej ponudil nekdanji izvršni direktor Googla Eric Schmidt , ki pa je nato ostal brez jahte zaradi sodnega postopka, ki ga je sprožilo podjetje, povezano z ožjo družino Gurjeva. Zaradi pravnega spora je Schmidt od nakupa odstopil. Država naj bi sedaj že iskala novega kupca.

Del davkoplačevalskega denarja gre kapitanu za plačo, okoli 2000 dolarjev (1800 evrov) pa za gorivo. Na jahti namreč vsak dan prižgejo klimatsko napravo in prezračevanje, saj bi se v nasprotnem primeru na plovilu lahko razširila plesen, je razkril časnik The Wall Street Journal.

Po ruskem napadu na Ukrajino so številne države po svetu proti ruskim oligarhom, v upanju, da bodo pritisnili na Kremelj, uvedle sankcije. Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vlad iz več držav, naj bi do marca 2023 zamrznila okoli 58 milijard dolarjev premoženja ruskih bogatašev.

Cilj je, da bi države premoženje lahko prodale in denar namenile za obnovo Ukrajine. ZDA so Ukrajini iz računa zaseženega premoženja za razliko od Velike Britanije in EU poslale 5,4 milijona dolarjev (5,1 milijona evrov), je poročal omenjeni časnik. Težava je, ker lahko pravni spori glede prevzema lastništva in prodaje zamrznjenega premoženja trajajo več let. V času izrečenih sankcij tudi prvotni lastniki ne smejo uporabljati finančnih sistemov, prek katerih bi lahko poravnali stroške vzdrževanja.

Kot še poroča časnik, je ameriško pravosodno ministrstvo zaseglo dve jahti, povezani z Rusi, proti katerim so bile uvedene sankcije. Eno od plovil je bilo ocenjeno na 300 milijonov dolarjev. Plovbo jahte od Fidžija do San Diega pa so plačali ameriški davkoplačevalci, še razkriva časnik.