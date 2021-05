Gaza, pekel na Zemlji

Ujeti med jugovzhodno sredozemsko obalo in bodečo žico, med prenaseljenostjo in omejitvijo gibanja, med interesi Izraela in Hamasa, med vojno in nemirom - prebivalci Gaze. Praktično zaprti v 365 kvadratnih kilometrov velikem bližnjevzhodnem getu so brez dvoma največje žrtve navzkrižja interesov in drugih protislovij, ki krojijo usode dveh milijonov duš.

Po ocenah iz leta 2020 na površini, ki ustreza velikosti občine Bovec, živi 2.047.969 ljudi. Veliko večino, 99,8-odstotka predstavlja muslimanska ločina Sunitov, približno 2000 do 3000 pa je arabskih kristjanov. Po podatkih Združenih narodov iz leta 2010 je skoraj polovica prebivalcev registriranih beguncev. Leta 2012 je UNCT (United nations Country Team) podal poročilo, v katerem opozarja, da do leta 2020 tretje najbolj poseljeno območje na svetu ne bo več primerno za življenja. Njihove temne napovedi so se začele manifestirati v zadnjih letih, ko Gazo, poleg številnih spopadov, pretresa tudi pomanjkanje vode, elektrike in zdravil. Razmere v enem od dveh palestinskih teritorijev so ob izbruhu epidemije novega koronavirusa še dodatno zaostrile.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Poročilo UNCTAD, ki so ga ZN objavili 25. novembra 2020, razkriva, da je gospodarstvo Gaze pred popolnim kolapsom. Namreč, zaradi izraelskega in egipčanskega zaprtja meja ter izraelske pomorske in zračne blokade, prebivalstvo ne more zapustiti območja Gaze, prav tako pa je praktično onemogočena trgovina z zunanjim svetom. Ob tem neposredni nadzor nad Gazo še vedno izvaja Izrael, ki si pridržuje pravico, da kadarkoli vstopi na območje Gaze, prav tako pa nadzira zračni prostor, vode ter šest od sedmih kopenskih prehodov. V takšnih razmerah odrašča sto tisoče otrok Gaze. Kar 43,5 odstotka prebivalcev je mlajših od 14 let, srednja starost pa je 18 let, kar je precej nižje od svetovnega povprečja (28 let). Gaza je tako sod smodnika, v katerem je težko živeti tudi, ko vlada krhka prekinitev sovražnosti z izraelsko državo. Ob izbruhu novega konflikta, ki je najhujši po letu 2014, pa je na pomolu nova humanitarna katastrofa.

Na območju Gaze je oblast sicer že od leta 2007 v rokah islamističnega gibanja Hamas, ki je v takratnih frakcijskih spopadih z območja uspelo izriniti opozicijski Fatah. Med ločenima palestinskima terotorijema sicer vlada politični razkol. Na Zahodnem bregu so namreč zpostavili oblast brez sodelovanja s Hamasom. V treh dneh 83 mrtvih in več sto ranjenih Napetosti so se zaostrile konec minulega tedna, ko je Izrael znova omejil dostop do starega mestnega jedra Jeruzalema ter mošeje Al Aksa, ki velja za tretje najsvetejše mesto v islamu. Na Tempeljskem griču v Jeruzalemu je izraelska policija uporabila šok granate, solzivec in gumijaste naboje, Palestinci pa so jih obmetavali s kamni in drugimi predmeti. Hamas je nato zagrozil s povračilnimi ukrepi in v ponedeljek na tarče v Izraelu izstrelil 130 raket. Izrael pa je odgovoril z letalskimi napadi na tarče v Gazi. Uničeni sta bili tudi dve stolpnici s stanovanji in pisarnami v mestu Gaza. Od ponedeljka je bilo na območju Gaze ubitih 83 ljudi, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas. Med žrtvami je 17 otrok, ranjenih je 487 ljudi. V Izraelu je po navedbah pristojnih oblasti umrlo sedem ljudi, en vojak in šest civilistov, vključno s šestletnikom, čigar dom na jugu Izraela je zadela raketa. Zaradi stopnjevanja spopadov, ki so se začeli v ponedeljek, so pri Organizaciji združenih narodov (OZN) opozorili, da se lahko zgodi, da se bo dogajanje razvilo v "obsežno vojno". Nemiri se stopnjujejo tudi med Arabci in Judi na ulicah izraelskih mest.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Linč arabskega voznika v neposrednem prenosu na televiziji Po začetku konflikta med oboroženimi formacijami iz Gaze ter izraelsko vojsko se je vojna vihra preselila tudi na ulice izraelskih mest, kjer so izbruhnili spopadi med civilnim prebivalstvom. Najhuje je v mestih z mešanim arabsko-izraelskim prebivalstvo. Iz več izraelskih mestih poročajo o napadih na arabske trgovine in druge poslovne prostore. Divjanje množic je že obsodil izraelski premier Netanjahu, čeprav Izraelu številni očitajo, da varnostne sile niti ne poskušajo zaščititi premoženja izraelskih Arabcev.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Veliko zgroženja je povzročil tudi napad na arabskega voznika v obmorskem mestu Bat Yam, ki so ga gledalci lahko spremljali v živo na televiziji. Voznik belega osebnega avtomobila se je neuspešno poskušal izogniti množici, ki ga je naposled zvlekla iz avtomobila in ga začela brutalno pretepati. "Žrtev linča je v resnem, a stabilne stanju," so sporočili iz bolnišnice v Tel Avivu. Policija je na kraj dogodka prispela šele 15 minut po incidentu, ko je moški že nepremično ležal na tleh. Nekateri iz množice, ki so se udeležili pretepanja osebe, so povedali, da gre za arabskega moškega, ki naj bi z avtomobilom poskušal zapeljati v množico. Policija pa je pridržala šest oseb. Na drugi strani pa je podobna usoda doletela neimenovanega Izraelca, ki so ga napadli Arabci v Akri. V mestu Lod, ki leži blizu Tel Aviva, so se napetosti med prebivalci stopnjevale v spopade, zažiganje avtomobilov, obmetavanje z zažigalnimi bombami. Prizorišče podobnega nasilja so bila tudi nekatera mesta na severu države, zaradi česar so oblasti ponekod razglasile izredne razmere. Do pogromov prihaja tudi v Haifi. Doslej je bilo pridržanih več kot 370 ljudi. Po besedah tiskovnega predstavnika policije Mikija Rosenfelda je nasilje doseglo ravni, kakršnim niso bili priče že desetletja in ponekod"dobesedno preprečujejo pogrome". Že zdaj je jasno, da bodo posledice konflikta, ki bi lahko prerasel v dolgotrajnejšo vojno, katastrofalne. Že tako obubožano območje Gaze bo vojna pahnila v še večjo revščino in nestabilnost. In ponovno bo največji račun izstavljen tistim, ki so najmanj odgovorni za morijo - običajnim ljudem.

icon-expand