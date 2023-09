Peking bi prepovedal oblačila, ki 'ranijo čustva kitajskega naroda'

Kitajska je nedavno predstavila niz predlaganih sprememb zakonodaje s področja javne varnosti. Zakon o oblačilih je nemudoma sprožil odziv javnosti, mnogi so ga na spletu označili kot pretiranega in absurdnega.

Osebe, ki nosijo oblačila, ki "spodkopavajo duha ali ranijo čustva kitajskega naroda", bi lahko oblasti pridržale do 15 dni in kaznovale z denarno kaznijo v višini 5000 juanov (okoli 637 evrov).

Predlagane zakonske spremembe prepovedujejo tudi "žaljenje in obrekovanje domačih junakov in mučenikov" ter vandalizem nad njihovimi spominskimi kipi.

Kitajci se zdaj na spletu sprašujejo, kako lahko organi pregona enostransko določijo, kdaj so bila čustva naroda "prizadeta". Do besedila novega zakona so kritični tudi pravni strokovnjaki, ki opozarjajo, da bi lahko prihajajo do zlorab. Profesorica prava na kitajski univerzi za politične vede in pravo Zhao Hong je ocenila, da bi pomanjkanje jasnosti lahko vodilo v kršitev osebnih pravic.