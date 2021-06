Peking: Nato glede grožnje s Kitajske pretirava in ustvarja konfrontacijo

Voditelji 30 članic zveze Nato, med njimi kot predsednik ZDA prvič Joe Biden, so v ponedeljek v Bruslju odprli novo poglavje v čezatlantskih odnosih v času vse kompleksnejšega varnostnega okolja. Hkrati pa je Nato prvič zaostril držo do Kitajske. Voditelji so namreč izjavili, da bodo združili moči proti "sistemskim izzivom", ki jih predstavlja kitajska politika. V obsežni izjavi so dejali, da vse odločnejši ukrepi Kitajske pri gradnji jedrskega arzenala, delovanju na področju vesolja in zmogljivosti na področju kibernetske tehnologije ogrožajo mednarodni red.