Kitajska je v odzivu na vnovične obtožbe iz Nata ponovila, da Peking glede Ukrajine vselej poziva k mirovnim pogovorom in oblikovanju političnega dogovora med sprtima stranema. Kot so prepričani, je to tudi stališče, ki ga podpira "širša globalna skupnost", piše v odzivu, objavljenem na spletni strani kitajskega predstavništva pri EU.

Kitajska je poudarila, da ne dobavljala orožja stranem v konfliktih in da izvaja strog nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo, kar vključuje dobavo civilnih brezpilotnih letal. Navadna trgovina, ki poteka z Rusijo, pa ne bi smela biti tarča zunanjih motenj ali prisile, so prepričani v Pekingu. Kitajska Nato zato poziva, naj preneha iskati grešne kozle in se raje posveti umiritvi razmer.

Nato so ob tem pozvali, naj opusti "mentaliteto hladne vojne", popravi svoje zmotno videnje Kitajske in se ne vpleta v azijsko-pacifiško regijo. Nato bi moral storiti več za svetovni mir in stabilnost, namesto da napihuje "t. i. kitajsko grožnjo in izziva konfrontacije ter rivalstvo", še piše v izjavi.