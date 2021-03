Peking zajel najhujši peščeni vihar v zadnjem desetletju

Prestolnico Peking ter širše območje severne Kitajske je zajel peščeni vihar, močni vetrovi so prinesli pesek iz puščave Gobi. Vrhovi stolpnic v Pekingu so bili v ponedeljek zjutraj komajda vidni, prebivalci so si obraze zaščitili s šali, maskami, rutami."Videti je kot konec sveta," je za Reuters dejala 25-letna Flora Zou."V tem vremenu si resnično ne želim biti zunaj."

Leti z letališča Hohhot so odpovedani, prav tako je odpovedana približno petina vseh letov z osrednjega letališča v Pekingu. Kitajski minister za okolje je dejal, da naj bi se peščeni vihar kmalu preusmeril južno, proti reki Jangce, nebo pa naj bi se znova razjasnilo v sredo ali četrtek. Peking in okoliška območja se v zadnjih tednih soočajo tudi z visokimi ravni onesnaženosti zraka. Število delcev PM2,5 je danes preseglo 600 miligramov na kubični meter zraka, medtem ko WHO priporoča, da povprečna dnevna vrednost ne preseže 25.