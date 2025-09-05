Svetli način
Tujina

Peking uvaja začasne carine na uvoz svinjine iz EU

Peking, 05. 09. 2025 13.13 | Posodobljeno pred 8 minutami

STA , D. S.
Kitajska bo uvedla začasne carine na uvoz svinjine iz EU, so sporočili iz kitajskega ministrstva za trgovino. Za to so se odločili po protidampinški preiskavi, ki je potrdila nepoštene prakse, so pojasnili. Carinske stopnje bodo od 15,6- do 62,4-odstotne, veljale pa bodo od srede.

Kitajske carinske stopnje za uvoz svinjine iz EU bodo od 15,6- do 62,4-odstotne, veljale pa bodo od srede.

Kitajske oblasti so protidampinško preiskavo uvoza svinjine iz EU sprožile junija lani, potem ko se je Evropska komisija odločila, da bo za električna vozila, izdelana na Kitajskem, uvedla začasne uvozne carine. Junija letos so napovedale njeno podaljšanje do 16. decembra.

FOTO: Thinkstock

Kot so danes poudarili v Pekingu, začasne carine ne pomenijo ustavitve preiskave. Pristojni bodo še naprej preučevali zadevo in sprejete ukrepe po potrebi prilagajali, so napovedali.

Podrobnosti glede višine carin za posamezne izdelke niso navedli.

KOMENTARJI (1)

ptuj.si
05. 09. 2025 13.21
To pa za levake itak ne bo problem....
ODGOVORI
0 0
