Peking uvaja začasne carine na uvoz svinjine iz EU

Kitajske carinske stopnje za uvoz svinjine iz EU bodo od 15,6- do 62,4-odstotne, veljale pa bodo od srede.

Kitajske oblasti so protidampinško preiskavo uvoza svinjine iz EU sprožile junija lani, potem ko se je Evropska komisija odločila, da bo za električna vozila, izdelana na Kitajskem, uvedla začasne uvozne carine. Junija letos so napovedale njeno podaljšanje do 16. decembra.