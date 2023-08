Peking zajelo najobilnejše deževje v zadnjih 140 letih: ulice pod vodo, evakuirali ljudi

Peking je v zadnjih dneh zajelo najobilnejše deževje od začetka meritev pred 140 leti. Kot je sporočil tamkajšnji meteorološki urad, so v eni od pekinških četrti od sobote zvečer do davi izmerili 744,8 milimetrov dežja. Dosedanji rekord je bil 609 milimetrov, zabeležili pa so ga ob neurju leta 1891.

Tropska nevihta Doksuri z neobičajno močnim deževjem je Peking zajela v soboto. Odtlej je v kitajski prestolnici in sosednji provinci Hebei umrlo najmanj 20 ljudi, od tega po poročanju kitajskih medijev 11 v Pekingu. Več kot 10 ljudi še pogrešajo. Na območju prestolnice so v le 40 urah izmerili toliko dežja, kolikor znaša povprečje za julij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ceste so se spremenile v deroče blatne reke, ki so med drugim odnašale avtomobile.

Zaradi obilnega deževja so v Pekingu in provinci Hebei evakuirali več kot 974.000 ljudi. V prestolnici so oblasti po poročanju državne tiskovne agencije Šinhua davi preklicale rdeče opozorilo zaradi poplav, potem ko je gladina rek upadla.

