Peking: zaradi drog usmrtili štiri Kanadčane

Jolyjeva v izjavi za novinarje ni želela razkriti podrobnosti primera četverice, ki so bili vsi dvojni državljani. Sta pa si po njenih besedah tako ona sama kot nekdanji premier Justin Trudeau , ki je položaj zapustil minuli teden, pri kitajskih oblasteh prizadevala za prizanesljivost do obsojenih.

Kitajska je v zadnjih tednih zaradi z drogami povezanih kaznivih dejanj usmrtila štiri kanadske državljane, je v sredo sporočila kanadska zunanja ministrica Melanie Joly . Ostro je obsodila dejanje in dejala, da Peking ni upošteval prošenj Ottawe, naj smrtne kazni ne izvede.

Kot poroča STA, je Kitajska danes zatrdila, da je ravnala v skladu z zakonodajo. Predstavnica zunanjega ministrstva je dejala, da so v skladu z zakonom zaščitili pravice vpletenih, vključno s konzularnimi pravicami na kanadski strani.

Obenem je kitajsko veleposlaništvo v Kanadi branilo usmrtitve, češ da so z drogami povezana kazniva dejanja hud zločin, za katerega da država vedno sprejema stroge kazni. V primeru kanadskih državljanov naj bi obstajali trdni dokazi za njihova kazniva dejanja.

Kitajska sicer ne priznava dvojnega državljanstva in zavzema izjemno ostro stališče do drog. V zvezi z njimi tako kot za denimo korupcijo in vohunjenje izvaja smrtno kazen.