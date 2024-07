Peklenska vročina v Grčiji, v enem dnevu izbruhnilo 48 požarov

Tople zračne mase že tedne prihajajo iz severne Afrike in povzročajo težave ljudem v velikem delu jugovzhodne Evrope. Tudi ponoči termometri v večini regij kažejo vrednosti nad 30 stopinj Celzija.

Ker so temperature presegle 43 stopinj, so se odločili zapreti vsa arheološka najdišča v Grčiji med 12. in 17. uro po lokalnem času. Med prizadetimi sta znamenitost Aten, Akropola in starodavno mesto Olimpija.