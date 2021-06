Peklenska vročina v ZDA: prenosne klime in ventilatorji razprodani

Vročinski val ne pesti le Evropejcev. Dele ZDA ob tihomorski obali je zajel vročinski val, ki s seboj prinaša rekordne temperature. V Portlandu v zvezni državi Oregon so denimo v soboto namerili 42 stopinj Celzija. Nacionalni meteorološki urad (NWS) je izdal opozorilo pred vročino za skoraj celotni državi Washington in Oregon. Prizadeti so tudi deli Kalifornije in Idaha. Temperature bodo spet višje tudi pri nas, zato poskrbite zase in za ranljive.

Okrožje Multnomah v Oregonu je izdalo svarilo pred temperaturami, ki lahko ogrožajo življenja. Številna mesta so odprla posebne centre za hlajenje, kamor se pred vročino lahko zatečejo ljudje. Prenosne klime in ventilatorji so v trgovinah razprodani, več akcij cepljenja proti covidu-19 so odpovedali, poroča BBC.

Ameriški vremenoslovci še višje temperature na območju, ki vključuje tudi zahod Nevade in Kalifornijo, napovedujejo danes in v ponedeljek. Temperature naj bi se v državah Washington in Oregon povzpele pošteno nadpovprečne, v Seattlu in Portlandu pa naj bi zabeležili nove temperaturne rekorde. NWS ljudem priporoča, naj zunaj ne preživijo preveč časa, poskrbijo za zadostno hidracijo in preverjajo stanje ranljivih družinskih članov ali sosedov. Številni prebivalci prizadetega območja so navajeni milejših temperatur in nimajo klimatskih naprav. Zdravstvene oblasti so umaknile omejitev števila ljudi na večjih zbirališčih s hlajenjem, kot so kinematografi in nakupovalna središča, da bi se lahko ljudje tja zatekli pred vročino, še piše BBC. Vročina bo spet pritisnila tudi pri nas, pazite na otroke, izogibajte se soncu Prihajajoči teden bodo temperature še kakšno stopinjo višje kot prejšnji teden, pa pristojni posebej opozarjajo, da pazite na otroke. Nikoli, niti za minuto, jih ne pustite samih v vročem avtomobilu, tudi v senci ne. V pregreti pločevini se namreč temperatura izredno hitro dvigne.

icon-expand Pazite tudi na živali. FOTO: Shutterstock

V Sloveniji k sreči nimamo tako črne statistike kot Američani, ki so od leta 1998 zabeležili že 883 smrt otrok v pregretih vozilih. Se je pa zgodilo že, da je kdo pozabil otroka v avtomobilu, a so k sreči mimoidoči pravočasno ukrepali. "Naš slogan je, da ne obsojajmo, ampak preprečujmo. To pomeni, da pogledamo, če slučajno vidimo v bližini otroka starše. Sicer pa pokličemo 112, ker lahko gre za minute. Otrok je v zaprtem avtu lahko na zelo visoki temperaturi, kjer v bistvu vsaka minuta šteje," še dodajajo na NIJZ. Vročina najbolj prizadene otroke do 4. leta starosti, starejše od 65 let, kronično bolne, ljudi s čezmerno telesno težo in ljudi, ki opravljajo delo na prostem. Daljše obdobje vročine lahko povzroči več različnih zdravstvenih težav, in sicer kožne izpuščaje, utrujenost, vročinske krče, motnje zavesti, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Prostore zračimo ponoči, zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan pa čim manj, hladimo se s hladno prho ali hladno kopeljo. Oblačimo se v lahko, ohlapna oblačila, zaščitimo se s sončnimi očaki, pokrivalom za glavo in zaščitno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30. V najhujši vročini se je sicer soncu najbolje izogniti, zunanje fizične aktivnosti omejimo na jutranje in večerne ure, priporočajo na inštitutu. Nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu. Na inštitutu še opozarjajo na kakovost hrane, ki jo uživamo. ''V vročini se hrana hitreje pokvari, zato obstaja večja nevarnost zastrupitev. Hrano shranjujemo v hladilniku. Pozorni bodimo predvsem na meso, hitro pokvarljive mesne izdelke in živila, ki vsebujejo jajca ali mlečne beljakovine. Sadje in zelenjavo dobro umijemo,'' so še zapisali. Ne pozabite na živali, zagotovite jim dovolj sveže vode in senco!