Peklenski plan 13-letnika: Imel sem 92 nabojev, nisem gledal, v koga streljam

Ne samo, da je 13-letnik priznal kaznivo dejanje, na zaslišanju je tudi podrobno opisal, kako je masaker na šoli načrtoval in izvedel. Čeprav so mu povedali, da tega po zakonu ni dolžan storiti, je pristal, da bo odgovoril na vsa vprašanja, poroča srbski Blic.

'Uro zgodovine so pretrgali streli in začeli pisati zgodovino na novo'

Pojasnil je, da je streljal z očetovima pištolama, ki ju je – brez težav – vzel iz omare v stanovanju in ju dva dni pred zločinom skril v svojo sobo. Potrdil je tudi, da ga je oče vozil na strelišče in je bil "ponosen na njegovo tehniko in natančnost pri streljanju". Kot je znano, je fantov oče obtožen povzročitve kaznivega dejanja zoper splošno varnost, ker je sina učil streljati in ga vodil na strelišče. Obtožnica je bila vložena tudi zoper dečkovo mamo zaradi nedovoljene posesti streliva, saj so njen DNK našli na tulcu pri vratih kabineta za zgodovino.

Na vprašanje, ali drži, da je pred zločinom naredil seznam z imeni učencev, ki so bili "primarne tarče", je deček prikimal. Za poboj vrstnikov se je, pravi, odločil, ker se je počutil "necenjenega in nesprejetega".

"Če se prav spomnim, sem ob 8.02 fotografiral orožje v dnevni sobi, vzel nahrbtnik, spravil vanj orožje in odšel v šolo. Načrtoval sem, da bom tisti dan zamudil k prvi učni uri in da bodo učenci že v učilnici. Tja sem nameraval priti tik pred koncem ure," je povedal.

Povedal je še, da mu je bilo vseeno, ali strelja na fante ali dekleta, priznal pa je tudi, da je, ko je prišel v šolo, za trenutek okleval. Vendar je nato vseeno ustrelil varnostnika Dragana Vlaovića.

"Preden sem začel streljati, sem malo okleval. Hotel sem poklicati mamo, da bi se vrnil domov, a v tistem trenutku je pristopil do mene paznik in me vprašal, ali želim vstopiti v učilnico, dve minuti sta bili še do zvonca. Rekel sem mu, da bom počakal, potem pa me je zgrabila panika, on mi je predstavljal grožnjo. Mogoče zato, ker bi mi lahko preprečil vrnitev domov," je dejal.

Kot je še povedal, je najprej ustrelil varnostnika, nato dve dežurni deklici in še deklico, ki je stala na hodniku. Nato je svoj morilski pohod nadaljeval proti učilnici.

"Ne vem, zakaj sem streljal na te ljudi, nisem jih poznal. Streljal sem naključno, nisem niti gledal, v koga. Spomnim se, da sem izstrelil kroglo v smeri neke deklice, ki je ravno stala tam in je nisem poznal. Tudi ko sem vstopil v učilnico, nisem nikogar prepoznal. Vem, da je bila notri profesorica, rekli so mi, da je ranjena. Imel sem dovolj nabojev, ne vem, zakaj sem nehal streljati. Skočil sem skozi okno in poklical policijo. Mislil sem, da je prav, da se predam. Bal sem se tudi, da bi me lahko kdo poškodoval ali ubil."