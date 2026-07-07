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Peklenski tornado pustošil po Kitajski, človeka potegnil iz 12. nadstropja

Peking, 07. 07. 2026 10.35 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Razdejanje po neurju na Kitajskem

Smrtonosni tornado, tako silovit, da je iz stanovanja v 12. nadstropju praktično posrkal človeka, je po poročanju državnih medijev prešel čez osrednjo kitajsko provinco Hubei in južno provinco ter za seboj pustil gromozansko razdejanje. Umrlo je najmanj 15 ljudi, več kot 331 pa jih je bilo poškodovanih. Predsednik Ši Džinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi močmi.

Številna območja v provinci Hubei so v ponedeljek po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua zajeli "hudi konvektivni vremenski pojavi", ki so zahtevali najmanj 11 smrtnih žrtev, 331 ranjenih, en človek je pogrešan. Po navedbah televizije CCTV so neurja z močnim vetrom zajela mesta, med njimi Huangshi in Huanggang, ponekod so poročali tudi o tornadih. Poškodovanih je 4800 hiš, od tega se jih je 22 porušilo.

Po podatkih tiskovne agencije Xinhua je tornado, ki je pozno v ponedeljek zvečer prizadel območje z vetrovi do 260 kilometrov na uro, uničeval hiše, prevračal avtomobile in poškodoval kmetijska zemljišča.

Med najhuje prizadetimi območji je bilo mesto Huanggang, kjer je bil veter tako močan, da je iz stanovanja v 12. nadstropju potegnil 30-letnega moškega ter nekatere njegove predmete, med drugim kavč in omare, so poročali lokalni mediji. Moški je trenutno na intenzivni negi v bolnišnici, so navedli mediji.

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Močno deževje in poplave, ki jih je povzročil tajfun Maysak, so medtem v južni regiji Guangxi terjale štiri smrtne žrtve, osem ljudi je pogrešanih. Oblasti so od ponedeljka zvečer odredile evakuacijo za najmanj 50.000 tamkajšnjih prebivalcev. V regiji so delno pod vodo domovi in vozila, v regionalni prestolnici Nanning se je porušilo več jezov, prišlo je do izpadov elektrike. Reševalci na prizadetih območjih v regiji z napihljivimi čolni iščejo pogrešane.

Poplave povzročajo težave tudi v eni od vasi v Hengzhouju. Poplavilo je tudi kačjo farmo in na prostosti je zdaj več kot 800 kač, piše CNN. Po poročanju lokalnega medija Hongxinga je enega od vaščanov ugriznila kača in se zdravi v bolnišnici, medtem ko je približno ducat domačinov oblikovalo ekipo za lovljenje pobeglih kač. Čeprav naj bi bilo veliko kač nestrupenih vodnih in podganjih kač, je bilo med njimi tudi nekaj kober, ki so zelo strupene.

V severni provinci Gansu je zemeljski plaz davi zasul 33 ljudi, od tega so jih 17 po poročanju CCTV že rešili, preostale še iščejo.

Kitajski predsednik Ši je danes pozval k reševalnim prizadevanjem z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Poudaril je, da je "potrebno storiti vse, da se organizirajo reševalne akcije v sili, zdravijo poškodovani, preselijo prizadeti prebivalci ter učinkovito izvaja delo za preprečevanje nesreč in nudenje pomoči", še navaja CCTV.

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KOMENTARJI1

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smiro
07. 07. 2026 11.48
A da kobre veljajo za strupene? Hm, zanimiva dikcija, res.
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