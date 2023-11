Peklenski vročinski val v Braziliji, prizadetih je 3000 mest

Tudi v več kot 20-milijonskem širšem območju Sao Paula so v torek popoldne izmerili rekordnih 37,3 stopinje Celzija ob 21-odstotni vlažnosti. Zaradi izjemno visokih temperatur je nacionalni meteorološki inštitut Inmet ob prestolnici Brasilia razglasil opozorilo v še petnajstih zveznih državah. Prizadetih je skoraj 3000 mest in več sto milijonov ljudi, poraba električne energije pa je zaradi uporabe klimatskih naprav rekordna.

"Izčrpan sem, težko je," je na tamkajšnjih ulicah povedal 22-letni Riquelme da Silva za tiskovno agencijo AFP. "Ko pridem domov, je voda mrzla, sicer ne morem niti vstati, ker sem tako utrujen. Težko je celo spati."

Visoke temperature s povprečno pet stopinj Celzija višjimi temperaturami od običajnih, ki jih oblasti pripisujejo vremenskemu pojavu El Nino in podnebnim spremembam, naj bi trajale najmanj do petka.

Vplivu El Nina pripisujejo tudi druge ekstremne vremenske pojave, ki so v zadnjih mesecih prizadeli Brazilijo, kot so zgodovinska suša, ki je izpraznila struge rek v Amazoniji, in močno deževje na jugu države. V Pantanalu, največjem mokrišču na svetu, pa je izjemna suša ta mesec še okrepila gozdne požare, ki so jih večinoma povzročili ljudje.

Ekstremne vremenske razmere so zaradi podnebnih sprememb sicer vse pogostejše in intenzivnejše v številnih krajih po svetu. Po mnenju znanstvenikov so vročinski valovi marsikje vse daljši in intenzivnejši, kar se bo po pričakovanjih nadaljevalo, dokler bo človek sproščal toplogredne pline, ki segrevajo planet, piše BBC.