Vroče Atene na termovizijski kameri: avtomobili na soncu segreti do 70 stopinj

Novinarska ekipa je objavila posnetek termovizijske kamere, ki je na dronu preletela grško glavno mesto. Najtopleje je, pričakovano, na območjih, kjer je zgoščen promet. Avtomobili so se na soncu segreli tudi do 70 stopinj Celzija, asfalt jih je dosegel 50. Še topleje je v samem središču Aten na trgu Omonia, kjer so s kamero zabeležili kar 96,2 stopinje Celzija, kolikor so se segreli predvsem kosi pločevine. Najtoplejše točke v mestu so na termovizijski kameri vidne kot rdeče, oranžne in rumene lise.

Občutno prijetnejše temperature so v ozelenelih predelih mesta, kjer se temperatura giblje med 20 in 25 stopinj Celzija, točke 'oaze' sredi mesta so na kameri temno vijolični odtenki.

Meteorolog ERT-ja je ob tem dodal, da je velika razlika v temperaturi že takoj, ko je na nebu več oblakov.

Velika razlika je tudi med tako imenovanim 'mestnim toplotnim otokom', ki predstavlja občutno višje temperature v mestih kot na podeželju – tudi do 15 stopinj Celzija. Razlika je običajno najizrazitejša ponoči in je pozimi višja kot poleti. Glavni vzroki so sicer znani že dlje časa: več pozidanih območij, posledično manj zelenja, več prometa in objektov, ki ovirajo gibaje zraka. Materiali, kot so beton in asfalt, pa se tudi po sončnem zahodu le počasi shladijo, poroča Eidiseis.