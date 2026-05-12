Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pelješki most: štiri leta po odprtju prva sanacija razpok

Pelješac, 12. 05. 2026 13.50 pred 2 urama 2 min branja 24

Avtor:
STA M.S.
Pelješki most

Na Hrvaškem bodo predvidoma oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu po odprtju sredi leta 2022 bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomanjkljivosti, promet pa bo v tem času potekal nemoteno.

Prve razpoke na betonskih stebrih mostu so opazili konec leta 2024, iz podjetja Hrvatske ceste, ki upravlja ta infrastrukturni objekt na jugu Hrvaške, pa so zagotovili, da je most kljub temu stabilen in ni nevaren za udeležence v prometu.

Predsednik uprave družbe Hrvatske ceste Ivica Budimir je v ponedeljek za televizijo Nova TV ponovil, da razpoke ne ogrožajo stabilnosti mostu, a da jih je treba odpraviti zdaj, da čez približno 20 let ne bi nastale večje težave.

"Odvisno od velikosti razpok bo treba odstraniti površinski sloj betona do glavne armature, nato pa ta sloj obnoviti in dodatno zaščititi," je dejal. Pojasnil je, da morajo sanacijo izvesti, ker skozi razpoke prodirata sol in vlaga, ki bi v naslednjih 20 do 30 letih uničili glavno armaturo stebrov. Ponekod na jekleni konstrukciji se je pojavila tudi rja, kar bo prav tako treba sanirati.

Sanacijo bodo po Budimirjevih besedah začeli predvidoma oktobra, končali pa do začetka naslednje poletne turistične sezone. Mostu med sanacijo ne bodo zapirali za promet.

Glavni projektant Slovenec, gradili Kitajci

Glavni projektant mostu je bil slovenski inženir Marjan Pipenbaher, zgradila pa ga je kitajska družba China Road and Bridge Corporation. Ta je za most izdala desetletno garancijo in bo pokrila stroške odprave pomanjkljivosti.

Pelješki most so uradno odprli julija 2022. Dolg je 2,4 kilometra in zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške s preostalim delom države ter tako zaobide ozek pas ozemlja, kjer ima Bosna in Hercegovina dostop do Jadranskega morja. Most je občutno skrajšal pot na jug Hrvaške, do Pelješca na primer tudi za do ene ure.

Celoten projekt gradnje mostu in 30 kilometrov dostopnih cest s kopenske in pelješke strani je bil vreden nekaj več kot 525 milijonov evrov. K temu je EU prispevala 357 milijonov evrov.

peljaški most sanacija hrvaška

Kritično pomanjkanje 136 zdravil: EU z dogovorom o ukrepih za rešitev

Na severu sneg do nižin, na severozahodu se jasni, vmes sodra

24ur.com Čez Kamniško Bistrico montažni mostovi, v Braslovčah bi selili dve naselji
24ur.com V petih letih na Krk čez novi most: po njem naj bi vozili tudi vlaki
24ur.com Na Prevaljah izpod nemških rok raste novi most, zaprtih 119 km cest
24ur.com Kaj se dogaja z mostovi v Mariboru?
24ur.com Kritike o slabi gradnji: razpoke na novem mostu, ki še ni v uporabi
24ur.com Po objavi na Facebooku dotrajan most čez Krko zaprli
24ur.com Kranjski most s poškodovano kanalizacijsko cevjo ostaja zaprt
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
August Landmesser
12. 05. 2026 16.28
"poznavalci" že navdušeno krulijo ...da so krivi Kitajci ...kar je seveda mega neumnost...za primer eu kvalitete...Morandi, Genova...2018..m.Zrušilo se je okoli 100 do 200 metrov konstrukcije avtocestnega viadukta, pri čemer je več kot 30 vozil zgrmelo 45 metrov v globino.Žrtve: V nesreči je umrlo 43 ljudi.Vzrok: Kot verjetni vzrok je bila navedena močna korozija jeklenih kablov v konstrukciji,....za omenjene poznavalce je lep primer nižje naveden šentviški predor...ali konstanta sanacija Tauernautobahna / Turska avtocesta A10...Avstrija ...itd itd....
Odgovori
0 0
Vera in Bog
12. 05. 2026 16.04
Evo Kitajci kako znajo 🤣🤣
Odgovori
+2
5 3
kakorkoliže
12. 05. 2026 15.56
Naša Alenka je toliko denarja razmetala samo za obnovo nekih zakotnih železniških postaj in za nagrado dobila mesto vodje komisije za nadzor javnih financ.
Odgovori
+2
5 3
biggbrader
12. 05. 2026 15.52
Pri nas bo Alenkin peron na Jesenicah dražji od Karavanškega tunela. Ampak res !
Odgovori
+1
7 6
Albert Konečnik
12. 05. 2026 15.48
Že večkrat videno: in most se je.nenadoma zrušil....glavno, da je bil zgrajen v rekordnem času.
Odgovori
+6
7 1
Puško v koruzo
12. 05. 2026 15.43
Hitro hvalite Kitajce kako bi oni v 1 mesecu zrihtali vsa dela na naših avtocestah. Sej so zrihtali Pelješački most v 4 letih. Zdaj ga pa že morajo popravljat.
Odgovori
+7
11 4
Perovskia
12. 05. 2026 15.46
Tvoja bratuskova postavi ceste, ki se potem obnavljajo ze po 2 letih. in se to 200m se dela 3 mesece v top sezoni in zaprejo polovico ceste
Odgovori
+3
9 6
Perovskia
12. 05. 2026 15.46
h
Odgovori
-3
0 3
anatomija
12. 05. 2026 16.00
Ktero cesto to . Napiši
Odgovori
-1
1 2
Stojadina-sportiva
12. 05. 2026 15.31
A pri nas tudi kaj EU prispeva za gradnjo cest?
Odgovori
+1
1 0
Jack Herer
12. 05. 2026 15.30
Pri nas je v tunelu šentvid odpadel omet s stropa že en teden po odprtju.
Odgovori
+13
14 1
Panter 63
12. 05. 2026 15.43
Pa tudi neustrezni beton v predorih, pa še marsikaj,ampak je o tem tukaj bilo prepovedano pisat. Ukvarjamo se pa s sosedi, ne vidimo pa kaj se dogaja pred našim vhodom.
Odgovori
+5
6 1
Delavec_Slo
12. 05. 2026 14.58
In kake veze ima to s slovenijo!!!
Odgovori
+2
7 5
Buča hokaido
12. 05. 2026 15.41
Pipenbaher je Slovenec. Kitajci, ki jih tako hvalite, pa so gradili most.
Odgovori
+3
5 2
Panter 63
12. 05. 2026 15.54
Buča, kaj razlagas to temu lopataru? On nikoli ni slišal za Pipenbahera. Naredil popoldansko osnovno šolo in je zdaj pameten 100/h.
Odgovori
+5
6 1
Valkidžija
12. 05. 2026 16.00
Kaj ima Pipenbaher z tem, če je izvajalec nekvaliteten.
Odgovori
+4
5 1
2mt8
12. 05. 2026 14.45
Pri nas so popravljali AC križ pol leta po odprtju 🤣
Odgovori
+6
10 4
Iqos
12. 05. 2026 14.34
Noben most ni za večno,tudi hiša po 4ih lwtih že pokaže svoje. Treba je začet vzdrževat pravi čas pa bo vredu. Pr nas so pa mostovi še iz Brozovih časov,pa se jih še nobeden ni dotaknil.
Odgovori
+7
12 5
itsju
12. 05. 2026 14.58
Sploh ne iz Brozovih, ampak iz časov Marije Terezije... Broz po Sloveniji ni veliko gradil je raje gradil Željavo pa bunker v Konjicu k zdej ne od enga ne od drugega ni nobene koristi...
Odgovori
+7
9 2
Vesela Jasna
12. 05. 2026 16.00
Zgradil je nekaj malenkosti. Velenje, Novo Gorico, UKC Lj, Jek Krško, bloke v katerih še vedno polovica zabitih Slovenčkov živi, pa šolo in vrtec v vsaki vasi, pa verjetno še kakšno malenkost.
Odgovori
+2
3 1
itsju
12. 05. 2026 14.15
To so pravi izvajalci, ki se držijo garancijskih obljub in če je prišlo do napak, bodo to na svoje stroške sanirali. Pri nas v zavoženi Sloveniji pa izvajalci skupaj z investitorjem prevarajo kupca oz. uporabnika nepremičnine, ko kupcu prodajo za en drek zgrajen objekt z en kup skritih napak, zaprejo firme in pobašejo denar...Kupec pa ostane z razpadajočo "novo" nepremičnino...Investitor se pa z izvajalci vozi po morju z jahtami, slovensko sodstvo pa itak pojma nima kaj sploh to kvalitetna gradnja je in kaj sploh narekuje gradbena zakonodaja...Sodniki hodijo na svoja delovna mesta po plačo oz. v službo in ne na delovno mesto...
Odgovori
+15
18 3
pingvinislo5
12. 05. 2026 14.46
ne, to je pač beton, ki popoka in treba to sanirati. pri betonu lahko smkoličino armature kontroliraš velikost teh razpok, zmeraj pa do njih pride. ni treba sedaj spet lapat o nekih teorijah zarot.
Odgovori
-1
4 5
itsju
12. 05. 2026 14.55
A ti doktor pa veš zakaj je točno prišlo do teh razpok? Do razpok betona lahko pride zaradi več razlogov, kar pa bodo ugotovili tisti, ki so tam oz. so že...Ne ti ne jaz pa pojma nimava zakaj je do njih prišlo...
Odgovori
+2
2 0
asdfghjklč
12. 05. 2026 14.07
Tako je to ... polovico pokradli, ostalo pa v mostu.
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
Portal
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713