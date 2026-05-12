Pelješki most: štiri leta po odprtju prva sanacija razpok

Prve razpoke na betonskih stebrih mostu so opazili konec leta 2024, iz podjetja Hrvatske ceste, ki upravlja ta infrastrukturni objekt na jugu Hrvaške, pa so zagotovili, da je most kljub temu stabilen in ni nevaren za udeležence v prometu.

Predsednik uprave družbe Hrvatske ceste Ivica Budimir je v ponedeljek za televizijo Nova TV ponovil, da razpoke ne ogrožajo stabilnosti mostu, a da jih je treba odpraviti zdaj, da čez približno 20 let ne bi nastale večje težave.

"Odvisno od velikosti razpok bo treba odstraniti površinski sloj betona do glavne armature, nato pa ta sloj obnoviti in dodatno zaščititi," je dejal. Pojasnil je, da morajo sanacijo izvesti, ker skozi razpoke prodirata sol in vlaga, ki bi v naslednjih 20 do 30 letih uničili glavno armaturo stebrov. Ponekod na jekleni konstrukciji se je pojavila tudi rja, kar bo prav tako treba sanirati.

Sanacijo bodo po Budimirjevih besedah začeli predvidoma oktobra, končali pa do začetka naslednje poletne turistične sezone. Mostu med sanacijo ne bodo zapirali za promet.