Pelješki most dobil ime, uradnega datuma odprtja še ne

Most Pelješac je delo slovenskega inženirja Marjana Pipenbaherja in kitajskega gradbenega podjetja China Road and Bridge Corporation (CRBC). Njegova gradnja se je po 1277 dneh končala konec januarja letos.

Z mostom Pelješac bo Hrvaška prvič v zgodovini samostojne države povezana v enotno celoto, saj skrajni jug države ne bo več ločen od matice. Na polotoku zato zdaj ne rastejo samo cene zemljišč, ampak pričakujejo, da se bosta povečala tudi zanimanje pomorcev za skrajni jug Hrvaške in promet v marinah.

To so potrdili tudi na ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo. "Verjamemo, da bo most prispeval k izboljšanju razvoja pomorskega turizma na skrajnem jugu Hrvaške. Poleg tega, da bo pelješki most prinesel neprekinjeno prometno zvezo, pa se s svojo konstrukcijo nevsiljivo zliva s pogledom na Malostonski zaliv. Domnevamo lahko, da bo kot tak predstavljal svojevrstno zanimivost na morju in zbudil radovednost pomorcev, ki plujejo na tem območju," so pojasnili na ministrstvu.