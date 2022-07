'Pelješki most je sprojektiral Slovenec, zgradil Kitajec in plačal Nemec'

"To je bil desetleten projekt. In ob uspešno končanem delu posameznik ne more mimo veselja, ki ga ta spremlja ob uspešno izpeljanem projektu. Pelješki most je ogromen in se hkrati zelo lepo vklaplja v prostor. To me zelo veseli."

"Pelješki most je vizualno izjemen in hkrati gradbeno zahteven gradbeni projekt. Kot tak predstavlja tudi turistično atrakcijo za obiskovalce, nad njim pa so navdušeni tudi navtični privrženci," poroča hrvaški časnik Nacional.hr.

Na vprašanje, kako poteka projektiranje mostu, nam je Pipenbaher zaupal, da prvotna ideja izhaja iz lokacije. "Projektant mora znati prebrati prostor in postaviti tak most, ki se bo skladal s prostorom," je pojasnil. In to jim je tudi uspelo. "Z mostom so vsi zelo zadovoljni. Predsednik hrvaške vlade in ostali politični predstavniki so pohvalili most, kar je en zelo fajn občutek – da je stvar res uspela," je bil zadovoljen glavni in odgovorni projektant mostu.

Idejnemu projektu nato sledi glavni projekt, kar pomeni predvsem pridobivanje gradbenih dovoljenj, zatem pa projektante čakajo še natečaji in javni razpisi. Ko se končno izbere izvajalca, pa sledi skupno delo na terenu. Posebno pozornost so namenili tudi trajnostnemu vzdrževanju mostu, kar pomeni, da so v gradnjo vključevali kvalitetne materiale in most primerno zaščitili.