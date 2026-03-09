Naslovnica
Tujina

Pelješki most kljub razpokam po zagotovilih upravitelja varen za promet

Biograd na moru, 09. 03. 2026 11.04 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
K.H. STA
Pelješki most

Pelješki most je stabilen in ni nevaren za udeležence v prometu, je v soboto zagotovil direktor podjetja Hrvatske ceste Ivica Budimir, potem ko so italijanski mediji poročali, da so se na nekaterih betonskih stebrih mostu pojavile vidne razpoke.

Italijanski časnik Il Piccolo je v začetku minulega tedna poročal, da so se na nekaterih betonskih stebrih Pelješkega mostu pojavile vidne razpoke, ki da so zaskrbele javnost, zlasti voznike.

Hrvaške ceste so kot upravljavec mostu odgovorne za redne preglede na mostu. Na podlagi rezultatov nato od izvajalca del, ki je za most izdal desetletno garancijo, lahko zahtevajo odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Budimir je v soboto v izjavi za medije poudaril, da so opravili analize in da je most stabilen. Opažene pomanjkljivosti po njegovih besedah niso nič nenavadnega in jih ima vsak objekt. Odpravilo pa jih bo kitajsko podjetje, ki je most zgradilo, predvidoma po koncu turistične sezone.

"Garancija traja deset let, minila so tri. Vse, kar se pojavi v tem desetletnem roku, morajo odpraviti," je poudaril predsednik uprave Hrvatskih cest.

Preberi še Na Pelješkem mostu so se že pojavile prve razpoke

O prvih razpokah na stebrih mostu, katerega glavni projektant je bil slovenski inženir Marjan Pipenbaher, gradbena dela pa je izvedla kitajska družba China Road and Bridge Corporation, so mediji na Hrvaškem poročali že konec leta 2024. Iz podjetja Hrvatske ceste so tedaj sporočili, da jih spremljajo že nekaj časa in da ne ogrožajo varnosti mosta.

Pelješki most so uradno odprli julija 2022. Dolg je 2,4 kilometra in zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške s preostalim delom države in tako zaobide ozek pas ozemlja, kjer ima Bosna in Hercegovina dostop do Jadranskega morja. Most je občutno skrajšal pot na jug Hrvaške, do Pelješca na primer tudi do ene ure.

Celoten projekt gradnje mostu in 30 kilometrov vpadnic s kopenske in pelješke strani je bil vreden nekaj več kot 525 milijonov evrov. K temu je EU prispevala 357 milijonov evrov.

pelješki most pelješac hrvaška razpoke

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
09. 03. 2026 12.45
Pred nekaj dnevi je bila na National g. oddaja o Morandijevem mostu v Genovi, ki se podrl zaradi zabetoniranih kablov, ki so znotraj betona zarjaveli. Morski zrak še bistveno bolj prispeva h koroziji.
Odgovori
0 0
Mambo
09. 03. 2026 12.44
A so to naročil preko Temu-ja?
Odgovori
0 0
Julijann
09. 03. 2026 12.38
Alenka se tudi namerava odpeljati po tirih, ki še nimajo uporabnega dovoljenja. Pa kaj. Vse za novi stolček, kršimo tudi predpise.
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
09. 03. 2026 12.27
Pipenbaher je rekel, da ni najbolj vesel...
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
09. 03. 2026 12.25
Ojoj to že malo spominja na sds barve 🤣🤣🤣
Odgovori
-2
0 2
Viva Espana
09. 03. 2026 12.01
Bojo kitajčki mal zakital pa bo
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
09. 03. 2026 11.59
Prezgodaj je to, prezgodaj...
Odgovori
+3
3 0
Sil Ka 1
09. 03. 2026 11.56
Vprašam se kaj želi članek povedati? Izgleda tako, da na sosedu crkne krava. Med tem pa so za mnoge na tem portalu drugorazredne domače teme.
Odgovori
-2
2 4
NeXadileC
09. 03. 2026 11.50
A naša proga,... bo pred vojno, ali kaj?
Odgovori
+1
2 1
NeXadileC
09. 03. 2026 11.49
10 letna garancija. Rimljani so bili dali 1000 letno garancijo.
Odgovori
+4
5 1
devote
09. 03. 2026 11.54
ja kaj pa je 10 let..50 letno bi morali dati vsaj na take gradbene strukture
Odgovori
+3
3 0
devote
09. 03. 2026 11.44
yugo podjetja...most krk ...kvaliteta na svetovnem nivoju.
Odgovori
+7
7 0
mackon08
09. 03. 2026 11.40
Če so vidne razpoke pa čeprav minimalne je vprašanje kako je znotraj struktura. Kitajska kvaliteta. Beži stran od Kitajcev.
Odgovori
+5
6 1
devote
09. 03. 2026 12.37
veter zanese sol v razpoke.. rjavenje armature.. tud ce sanirajo ne bo cisto ok..
Odgovori
0 0
300 let do specialista
09. 03. 2026 11.35
MadE by PRC🤌🤣
Odgovori
+5
5 0
ata_jez
09. 03. 2026 11.26
Le zakaj italijani zadnja leta gledajo pod mostove? Neki fetiš, al kaj? 🤣
Odgovori
+5
5 0
Tinika1
09. 03. 2026 11.24
čhinezijum kvaliteta, evo ga. za vse ki tulijo da bi "kitajčki to naredli u 3 dneh" blablabla. ja, naši so počasni pa se kje pokrade, ni fajn. se pa vsaj ne razpadajo kritični deli gradnje. ne stopim na most ki so ga zgradili kitajčki, ni ga dnarja.
Odgovori
+2
6 4
Sil Ka 1
09. 03. 2026 12.15
Izgleda, da zelo ceniš svojo strokovnost, čepav tvoje pisanje ni odraz poznavanja vsaj pravopisa.
Odgovori
+0
1 1
