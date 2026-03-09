Pelješki most kljub razpokam po zagotovilih upravitelja varen za promet

Italijanski časnik Il Piccolo je v začetku minulega tedna poročal, da so se na nekaterih betonskih stebrih Pelješkega mostu pojavile vidne razpoke, ki da so zaskrbele javnost, zlasti voznike.

Hrvaške ceste so kot upravljavec mostu odgovorne za redne preglede na mostu. Na podlagi rezultatov nato od izvajalca del, ki je za most izdal desetletno garancijo, lahko zahtevajo odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Budimir je v soboto v izjavi za medije poudaril, da so opravili analize in da je most stabilen. Opažene pomanjkljivosti po njegovih besedah niso nič nenavadnega in jih ima vsak objekt. Odpravilo pa jih bo kitajsko podjetje, ki je most zgradilo, predvidoma po koncu turistične sezone.

"Garancija traja deset let, minila so tri. Vse, kar se pojavi v tem desetletnem roku, morajo odpraviti," je poudaril predsednik uprave Hrvatskih cest.