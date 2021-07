Pelješki most povezan, a nad novo pridobitvijo niso vsi navdušeni

Gradnjo mostu, ki povezuje celinski del Hrvaške s polotokom Pelješac, so s spojitvijo zadnjega segmenta konstrukcije tudi uradno zaključili. To pa še ne pomeni, da se je po njem možno tudi že zapeljati – promet bo stekel šele prihodnje leto. A če se bo pri potovanju na jug Hrvaške s tem prihranilo tudi do dve uri vožnje, pa nad povezavo niso vsi navdušeni. S tem se bo namreč obšlo Neum – edino bosansko-herecegovsko mestece ob obali Jadrana. Kar pa pomeni, da bi se 'manko' potnikov in turistov poznal tudi v denarnicah tamkajšnjih turističnih delavcev.

Težko pričakovana povezava hrvaškega ozemlja je končana. Sinoči so s postavitvijo zadnjega, 165. segmenta jeklene razponske konstrukcije, namreč zaključili gradnjo 2,4 kilometra dolgega mostu na hrvaški polotok Pelješac. Most zdaj tako v celoti povezuje naselji Komarna (na celini) in Brijest (na Pelješcu). Most sestavlja 13 razponov, od katerih je pet glavnih dolžine 285 metrov, šest centralno postavljenih armiranobetonskih stebrov, visokih 33 metrov in dva pasova, skupaj z odstavnim pasom, ki bo služil tudi za vzdrževanje mostu. Zadnji segment, ki so ga postavili včeraj, je dolg 18 mistrov, simbolično pa so gradnjo zaključili hrvaški premier Andrej Plenković, minister za promet Oleg Butković, dubrovaško-neretvanski župan Nikola Dobroslavić in predsednik uprave Hrvaških cest Josip Škorić. Slovesnost so spremljali številni državljani – tako s celine kot z morja. Ognjemet so opazovali s čolnov, bark in množice drugih plovil.

Skupna dolžina mostu (od osi do osi opornikov) je 2404 metrov, skupaj z oporniki pa 2440 metrov. Plovben profil pod mostom znaša 200 krat 55 metrov. Glavni in odgovorni projektant mostu na Pelješac je Slovenec Marjan Pipenbaher.

Most je gradil kitajski konzorcij China Road and Bridge Corporation. Posel, vreden 28 milijonov evrov (brez DDV), so dobili na natečaju leta 2018, s 36-mesečnim rokom za končanje del. Gradnja se je uradno pričela 31. julija 2018, ko je bil izvajalec seznanjen z deli. Most, skupaj z dostopnimi cestami, bo za promet predvidoma odprt junija 2022, pred začetkom glavne turistične sezone. Hrvaška vlada je odločitev o financiranju gradnje mostu sprejela leta 2017. Maja 2013 je študija, ki jo je naročila Evropska komisija, pokazala, da je Pelješki most najboljša rešitev za povezavo južne Hrvaške s preostankom države.

Pelješki most je prva od skušno štirih fazi projekta Cestna povezanost z južno Dalmacijo, za katero je Evropska komisija naši južni sosedi odlobrila 357 milijonov evrov nepovratnih sredstev oziroma 85 odstotkov upravičenih stroškov. Skupna vrednost projekta je namreč 526 milijonov evrov z DDV, vrednost upravičenih stroškov pa znaša 420 milijonov evrov, od tega jih torej 85 odstotkov sofinancira Evropska unija (kar predstavlja 357 milijonov evrov). Evropska unija financira tudi podporno infrastrukturo: dostopne ceste, predore, dodatne mostove in viadukte ter obvoznico Ston. Prvi odzivi iz Neuma: Ne bomo dopustili, da se realizira ideja bošnjaških politikov "Otvoritev za promet sinoči spojenega Pelješkega mostu ne bo oteževala življenja in turizma tega edinega bosanskohercegobskega mesteca na obali Jadrana," je danes v izjavi za medije obljubil župan Neuma Dragan Jurković. Do juga Hrvaške se zdaj namreč potuje skozi neumski koridor, pri čemer se dvakrat prečka mejo z Bosno in Hercegovino (BiH). S spojitvijo Pelješkega mostu in njegovim odprtjem za promet, kar bo po napovedih predvidoma prihodnje poletje, pa se bo vsemu temu moč izogniti – za potovanje se bo prihranilo okoli dve uri. In medtem ko bo tudi razbremenitev prometa, ki poleti predstavlja veliko težavo prebivalcem, dobrodošla, pa v Neumu hkrati ocenjujejo, da bi most lahko pomenil 'škodo' trgovcem, gostincem in ponudnikom namestitev ob tej magistrali. "Tukaj sta dva vpliva. Prvi je ekonomski, povezan z gostinskimi in trgovskimi objekti, ki se bo deloma občutil predvsem na tem delu ceste. Neum z otvoritvijo mostu hkrati veliko pridobi, saj se s tem razbremeni tranzitni promet," je dejal Jurković. Kot je dodal, pa je za to mestece vendarle še vedno najpomembnejša povezava z notranjostjo BiH s hitro cesto, ki vodi preko Stolca. "Za nas je pomembneje, da bo do konca leta končan odsek ceste od Stolca do Neuma, ki bo Neum 'odprla' v notranjost BiH. Naš cilj je, da sezona v Neumu traja 180 dni in mislimo, da bomo to dosegli."

Pelješki most.

Na vprašanje vstopa ladij v neumske vode, pa je izpostavil, da se z izgradnjo mostu na Pelješac nič se spreminja. Zaradi globine ugreza večja plovila tja tako ali tako ne morejo vpluti. Poudaril je, da tako prebivalci kot lokalna oblast v Neumu nasprotujejo gradnji pristanišča, za kar se sicer zavzemajo nekaterih politiki v BiH, ki so tudi oporekali gradnji Pelješkega mostu. "Mi ne želimo, niti ne bomo dopustili izgradnje pristaniošča. temeljimo na turizmu. In pristanišče in turizem ne gresta skupaj," je po poročanju Jutarnjega lista dodal župan.

Most na Pelješac je (bolj ali manj) končan.