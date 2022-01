Dela na Pelješkem mostu v sklepni fazi, objavili posnetke iz zraka

Dela na mostu naj bi bila zaključena do konca tega meseca, potem pa bo sledil tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja. Postavljajo se kontrolne poti, ureja se drenaža in vgrajujejo kabelske police za inštalacije, urejajo tudi hidroizolacijo kontrolne poti, poroča Večernji list .

Že novembra so bili zaključena asfaltna dela na obeh pločnikih. Ta mesec pa bo položena obrabna plast asfalta. Začele so se tudi priprave na tehnični pregled Pelješkega mostu, v pripravi je dokumentacija, del so že poslali v pregled.

Posebnost projekta Pelješkega mostu je vgrajen beton, ki ima trdnost, zasnovan pa je tako, da naj bi za 105 let zagotavljal vzdržljivost jeklene nosilne konstrukcije, poroča Večernji. Odprtje za promet mosta in dela dovoznih cest sta predvidena tik pred začetkom poletne turistične sezone, nekje junija 2022, zagotavljajo pristojni.



Skupna dolžina mostu (od osi do osi opornikov) je 2404 metrov, skupaj z oporniki pa 2440 metrov. Plovben profil pod mostom znaša 200 krat 55 metrov. Glavni in odgovorni projektant mostu na Pelješac je Slovenec Marjan Pipenbaher. Most je gradil kitajski konzorcij China Road and Bridge Corporation. Skupna vrednost projekta namreč 526 milijonov evrov z DDV, vrednost upravičenih stroškov pa znaša 420 milijonov evrov, od tega jih 85 odstotkov sofinancira Evropska unija.