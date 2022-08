Pelosi: Kitajska je obisk izkoristila kot izgovor za izstrelitev raket

V zadnjem delu azijske turneje je Pelosijeva obiskala še Japonsko, kjer je prvič komentirala obisk Tajvana. Na novinarski konferenci je zavrnila trditve, da je bil obisk Tajvana namenjen zgolj njej in da z obiskom ni kaj dosti pripomogla k reševanju problematike tega otoka. "To je smešna trditev. Tukaj nisem pomembna jaz, ampak Tajvan," je povedala in dodala, da si želi v tej otoški državi mir, njene besede povzema BBC.