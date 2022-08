Pelosijeva na Tajvanu: Kitajska vrača udarec s sankcijami in vojaškimi vajami

Tsai Ing-wen je pohvalila dobre odnose med državama in poudarila, da Tajvan ostaja "zaupanja vreden in zanesljiv partner ZDA". Komentirala je tudi kitajske grožnje in povedala, da bodo tajvanske oblasti storile vse, da bi okrepile svoje samoobrambne zmogljivosti. Tajvanska vlada je sicer ostro obsodila kitajsko napoved štiridnevnih vojaških vaj. Kot so poudarili, tovrstne vojaške aktivnosti pomenijo kršitev tajvanskega ozemlja in blokado tajvanskega zračnega in pomorskega prostora.

Eno uro po začetku njenega obiska so kitajske oblasti napovedale obsežne vojaške vaje na morju okoli Tajvana. Manevri služijo kot "resno svarilo pred nedavno eskalacijo, ki so jo povzročili negativni ukrepi ZDA glede tajvanskega vprašanja, in resno opozorilo tistim, ki si želijo odcepitve", je dejal tiskovni predstavnik kitajskega obrambnega ministrstva. Dodal je, da je cilj preprečiti vmešavanje tujih sil in separatistične poskuse na Tajvanu. Danes zjutraj so uvedli tudi več omejitev, med drugim so ustavili pošiljke peska na otok in uvoz sadja in rib iz Tajvana.