Pelosijeva ustavne obtožbe Trumpa še ne bo poslala v senat, kar ga jezi

Demokrati trdijo, da je šolska definicija kengurujskega sodišča v prid obtoženca, saj je vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell skupaj z nekaterimi kolegi že napovedal, da ni niti najmanjše možnosti za obsodbo Trumpa, da ni niti najmanj nepristranski in da se sproti usklajuje s Trumpom o poteku sojenja. Predsednik Trump je sicer po ustavni obtožbi dejal, da se ne počuti kot obtoženec in da ga to ni prestrašilo.

Republikanci so demokratsko vodenje postopka ustavne obtožbe v predstavniškem domu označevali za "kengurujsko sodišče", torej lažno sodišče. Postopek v predstavniškem domu sicer sploh ni sojenje, temveč preiskovalni postopek in sestavljanje obtožnice.

Republikanci imajo v 100-članskem senatu 53 glasov, za potrditev obtožbe in odstavitev predsednika s položaja pa je potrebna dvotretjinska večina senata, česar demokrati ne morejo zagotoviti. Ustava ne določa, kdaj mora predstavniški dom potrjeno ustavno obtožbo predati senatu in Pelosijeva se je odločila, da še malce bolj jezi Trumpa, ki nestrpno pričakuje hitro oprostilno sodbo v senatu.

Predsednik, ki je doslej tudi vulgarno in žaljivo napadal proces in udeležence, se sedaj pritožuje, ker se proces ne nadaljuje. "Sedaj demokrati, ki nič ne delajo, nočejo nič narediti z ustavno obtožbo in je nočejo poslati v senat," je tvitnil Trump in si izmislil, da je nadaljevanje postopka v pristojnosti senata, ter izrazil mnenje, da če demokrati obtožnice nemudoma ne pošljejo v senat, potem bodo izgubili, ker da so tekmo predali.

Demokrat iz Južne Karoline James Clyburn je zjutraj za CNNdejal, da ne bodo ničesar pošiljali naprej, dokler ne dobijo zagotovila od McConnella, da bo sojenje pošteno in nepristransko. "Bili bi nori, če bi šli naprej na kengurujsko sodišče," je dejal Clyburn in pribil, da je pripravljen čakati v neskončnost.